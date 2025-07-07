Зарплата госслужащего в 2025 году: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Внедрение новой системы оплаты труда позволит постепенно усилить позиции государства как конкурентоспособного работодателя на рынке труда.

Когда увеличат зарплату госслужащим и что известно о нововведении — читайте в материале Фактов ICTV.

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Что предусматривает новая оплата труда госслужащих в 2025 году

Законом определяются основные элементы оплаты труда государственных служащих, в частности их заработная плата теперь состоит из постоянной и вариативной зарплаты.

Постоянная заработная плата — это фиксированная выплата и основное вознаграждение за выполнение должностных обязанностей.

Напомним, что схема должностных окладов государственных служащих на 2025 год утверждена постановлением Кабмина №1409 от 29 декабря 2023 года.

Вариативная заработная плата — это дополнительные выплаты, например, различные премии (ежемесячная, ежеквартальная, премия по результатам ежегодной оценки и т. д.).

Фиксированная часть зарплаты включает:

должностной оклад (с 1 января 2026 года его минимальный размер не может быть ниже 2,5 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан);

надбавку за стаж государственной службы (2% от оклада за каждый год службы, но не более 30%);

надбавку за ранг.

Переменная часть зарплаты включает:

ежемесячную премию (до 30% от должностного оклада в зависимости от фактически отработанного времени);

квартальную премию (максимум 90% оклада);

вознаграждение по итогам ежегодной оценки результатов работы.

Кроме того, законом предусмотрены дополнительные выплаты и социальные гарантии, среди которых:

денежная помощь при предоставлении ежегодного отпуска (выплачивается в размере оклада вместе с надбавками за стаж и ранг);

материальная помощь на решение бытовых и социальных вопросов.

Система оплаты труда госслужащих: что известно

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) обращают внимание, что во время действия военного положения, а также в течение шести месяцев после его завершения, возможно введение дополнительных региональных коэффициентов оплаты труда для учета специфики административно-территориального деления.

Законом №4282 определены следующие дополнительные гарантии и компенсации:

денежная помощь к ежегодному отпуску — в размере должностного оклада, надбавок за выслугу лет и за ранг. (то есть для расчета размера денежной помощи нужно брать оклад, надбавки за выслугу лет и ранг, по состоянию на последний день месяца, предшествующего первому дню ежегодного отпуска, независимо от фактически отработанного времени в месяце);

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — может предоставляться государственным служащим один раз в год в размере, не превышающем среднемесячной зарплаты;

компенсация за работу, предполагающую доступ к государственной тайне;

корректирующие коэффициенты — на время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения с учетом специфики территорий.

Все указанные выплаты становятся гарантированными государством независимо от общего размера зарплаты и не учитываются при формировании фонда постоянной или вариативной оплаты труда.

Когда будет повышение зарплат госслужащих

Закон вступил в силу 4 июня 2025 года за исключением отдельных положений.

В частности, некоторые нормы будут введены с 1 января 2026 года, остальная часть — с 1 января 2027 года.

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