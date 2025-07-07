Зарплата госслужащего в 2025 году: что изменится
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.
Внедрение новой системы оплаты труда позволит постепенно усилить позиции государства как конкурентоспособного работодателя на рынке труда.
Когда увеличат зарплату госслужащим и что известно о нововведении — читайте в материале Фактов ICTV.
Что предусматривает новая оплата труда госслужащих в 2025 году
Законом определяются основные элементы оплаты труда государственных служащих, в частности их заработная плата теперь состоит из постоянной и вариативной зарплаты.
Постоянная заработная плата — это фиксированная выплата и основное вознаграждение за выполнение должностных обязанностей.
Напомним, что схема должностных окладов государственных служащих на 2025 год утверждена постановлением Кабмина №1409 от 29 декабря 2023 года.
Вариативная заработная плата — это дополнительные выплаты, например, различные премии (ежемесячная, ежеквартальная, премия по результатам ежегодной оценки и т. д.).
Фиксированная часть зарплаты включает:
- должностной оклад (с 1 января 2026 года его минимальный размер не может быть ниже 2,5 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан);
- надбавку за стаж государственной службы (2% от оклада за каждый год службы, но не более 30%);
- надбавку за ранг.
Переменная часть зарплаты включает:
- ежемесячную премию (до 30% от должностного оклада в зависимости от фактически отработанного времени);
- квартальную премию (максимум 90% оклада);
- вознаграждение по итогам ежегодной оценки результатов работы.
Кроме того, законом предусмотрены дополнительные выплаты и социальные гарантии, среди которых:
- денежная помощь при предоставлении ежегодного отпуска (выплачивается в размере оклада вместе с надбавками за стаж и ранг);
- материальная помощь на решение бытовых и социальных вопросов.
Система оплаты труда госслужащих: что известно
В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАГС) обращают внимание, что во время действия военного положения, а также в течение шести месяцев после его завершения, возможно введение дополнительных региональных коэффициентов оплаты труда для учета специфики административно-территориального деления.
Законом №4282 определены следующие дополнительные гарантии и компенсации:
- денежная помощь к ежегодному отпуску — в размере должностного оклада, надбавок за выслугу лет и за ранг. (то есть для расчета размера денежной помощи нужно брать оклад, надбавки за выслугу лет и ранг, по состоянию на последний день месяца, предшествующего первому дню ежегодного отпуска, независимо от фактически отработанного времени в месяце);
- материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — может предоставляться государственным служащим один раз в год в размере, не превышающем среднемесячной зарплаты;
- компенсация за работу, предполагающую доступ к государственной тайне;
- корректирующие коэффициенты — на время военного положения и в течение шести месяцев после его завершения с учетом специфики территорий.
Все указанные выплаты становятся гарантированными государством независимо от общего размера зарплаты и не учитываются при формировании фонда постоянной или вариативной оплаты труда.
Когда будет повышение зарплат госслужащих
Закон вступил в силу 4 июня 2025 года за исключением отдельных положений.
В частности, некоторые нормы будут введены с 1 января 2026 года, остальная часть — с 1 января 2027 года.
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