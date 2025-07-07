Зарплата держслужбовця у 2025 році: що зміниться

Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Запровадження нової системи оплати праці дозволить поступово посилити позиції держави як конкурентного роботодавця на ринку праці.

Коли збільшать зарплату держслужбовцям та що відомо про нововведення — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що передбачає нова оплата праці держслужбовців у 2025 році

Законом визначаються основні елементи оплати праці державних службовців, зокрема, їхня заробітна плата тепер складається зі сталої та варіативної зарплати.

Стала заробітна плата — це фіксована виплата та основна винагорода за виконання посадових обов’язків.

Нагадаємо, що схему посадових окладів державних службовців для 2025 року затверджено постановою Кабміну №1409 від 29 грудня 2023 року.

Варіативна заробітна плата — це додаткові заохочування, наприклад, різноманітні премії (місячна, квартальна, премія за результатами щорічного оцінювання тощо).

Фіксована частина зарплати передбачає:

посадовий оклад (з 1 січня 2026 року його мінімальний розмір не може бути нижчим за 2,5 прожиткових мінімумів для працездатних громадян);

надбавку за стаж державної служби (2% від окладу за кожен рік служби, але не більше 30%);

надбавку за ранг.

Змінна частина зарплати охоплює:

щомісячну премію (до 30% від посадового окладу залежно від фактично відпрацьованого часу);

квартальну премію (максимум 90% окладу);

винагороду за підсумками щорічного оцінювання результатів роботи.

Крім того, законом передбачені додаткові виплати та соціальні гарантії, серед яких:

грошова допомога при наданні щорічної відпустки (виплачується у розмірі окладу разом із надбавками за стаж і ранг);

матеріальна допомога на вирішення побутових та соціальних питань.

Система оплати праці держслужбовців: що відомо

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) звертають увагу, що під час дії воєнного стану, а також упродовж шести місяців після його завершення, можливе запровадження додаткових регіональних коефіцієнтів оплати праці для врахування специфіки адміністративно-територіального поділу.

Законом №4282 визначено такі додаткові гарантії та компенсації:

грошова допомога до щорічної відпустки — у розмірі посадового окладу, надбавок за вислугу років та за ранг. (тобто для розрахунку розміру грошової допомоги потрібно брати оклад, надбавки за вислугу років та ранг станом на останній день місяця, що передує першому дню щорічної відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу в місяці);

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — може надаватися державним службовцям один раз на рік у розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати;

компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

коригувальні коефіцієнти — на час воєнного стану й протягом шести місяців після його завершення з урахуванням специфіки територій.

Усі зазначені виплати стають гарантованими державою незалежно від загального розміру зарплати та не враховуються при формуванні фонду сталої чи варіативної оплати праці.

Коли буде підвищення зарплат держслужбовців

Закон набув чинності 4 червня 2025 року за винятком окремих положень.

Зокрема, окремі норми будуть запроваджені з 1 січня 2026 року, інша частина – з 1 січня 2027 року.

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