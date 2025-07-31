Хто отримуватиме найвищі пенсії у 2025 році – перелік осіб
В Україні у 2025 році встановлено межу максимальної пенсії, яка становить 23 610 грн.
Хто з пенсіонерів отримуватиме найбільші пенсії в Україні у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Хто отримуватиме найвищі пенсії у 2025 році
Максимальна пенсія — сума, яка не перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
Зараз прожитковий мінімум становить 2 361 грн, саме він формує граничний розмір пенсії.
У зазначену суму входить основний розмір пенсії, усі доплати та надбавки (за винятком надбавок для громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною).
У 2025 році максимальний розмір пенсії становить 23 610 грн з урахуванням усіх можливих надбавок та доплат.
Хто отримає найбільшу пенсію в Україні у 2025 році:
- державні службовці;
- народні депутати;
- працівники місцевого самоврядування;
- науковці.
Цього року зросте тривалість трудового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Так, щоб вийти на пенсію у 60 років, розмір стажу має становити 32 роки.
Якщо його недостатньо, то на пенсію можна буде вийти у 63 роки, але за умови наявності стажу від 22 до 31 року.
У 65 років зможуть вийти на пенсію люди, які мають 15-21 рік стажу.
Ті громадяни, які не мають достатнього стажу для нарахування пенсії, можуть розраховувати на соціальне забезпечення.
У кого найвищі пенсії та чому судді отримують так багато
Одними з найбільших виплат після виходу на заслужений відпочинок в Україні користуються колишні судді. Формально ці виплати не вважаються пенсією, адже вони називаються довічним грошовим утриманням. Водночас за суттю це все ж таки аналог пенсії, просто зі спеціальним статусом та окремим законодавчим регулюванням.
Виплати суддям призначаються не через Пенсійний фонд, як у більшості громадян, а відповідно до Закону України Про судоустрій і статус суддів. Коли суддя йде у відставку, він отримує право на довічне грошове утримання у розмірі від 50% до 80% заробітної плати діючого судді, залежно від стажу та умов виходу. Тобто сума змінюється разом із зарплатами чинних суддів.
Отримує таку виплату не кожен, хто працював суддею, а лише той, хто має не менше 20 років суддівського стажу або досяг певного віку, передбаченого законом. Виплачує цю суму Державна судова адміністрація, а не Пенсійний фонд України, що й відрізняє її в юридичному сенсі від звичайної пенсії.