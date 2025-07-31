Хто отримуватиме найвищі пенсії у 2025 році – перелік осіб

В Україні у 2025 році встановлено межу максимальної пенсії, яка становить 23 610 грн.

Хто з пенсіонерів отримуватиме найбільші пенсії в Україні у 2025 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто отримуватиме найвищі пенсії у 2025 році

Максимальна пенсія — сума, яка не перевищує 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.

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Зараз прожитковий мінімум становить 2 361 грн, саме він формує граничний розмір пенсії.

У зазначену суму входить основний розмір пенсії, усі доплати та надбавки (за винятком надбавок для громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною).

У 2025 році максимальний розмір пенсії становить 23 610 грн з урахуванням усіх можливих надбавок та доплат.

Хто отримає найбільшу пенсію в Україні у 2025 році:

державні службовці;

народні депутати;

працівники місцевого самоврядування;

науковці.

Цього року зросте тривалість трудового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Так, щоб вийти на пенсію у 60 років, розмір стажу має становити 32 роки.

Якщо його недостатньо, то на пенсію можна буде вийти у 63 роки, але за умови наявності стажу від 22 до 31 року.

У 65 років зможуть вийти на пенсію люди, які мають 15-21 рік стажу.

Ті громадяни, які не мають достатнього стажу для нарахування пенсії, можуть розраховувати на соціальне забезпечення.

У кого найвищі пенсії та чому судді отримують так багато

Одними з найбільших виплат після виходу на заслужений відпочинок в Україні користуються колишні судді. Формально ці виплати не вважаються пенсією, адже вони називаються довічним грошовим утриманням. Водночас за суттю це все ж таки аналог пенсії, просто зі спеціальним статусом та окремим законодавчим регулюванням.

Виплати суддям призначаються не через Пенсійний фонд, як у більшості громадян, а відповідно до Закону України Про судоустрій і статус суддів. Коли суддя йде у відставку, він отримує право на довічне грошове утримання у розмірі від 50% до 80% заробітної плати діючого судді, залежно від стажу та умов виходу. Тобто сума змінюється разом із зарплатами чинних суддів.

Отримує таку виплату не кожен, хто працював суддею, а лише той, хто має не менше 20 років суддівського стажу або досяг певного віку, передбаченого законом. Виплачує цю суму Державна судова адміністрація, а не Пенсійний фонд України, що й відрізняє її в юридичному сенсі від звичайної пенсії.

Що відомо про знижувальні коефіцієнти

Деякі пенсійні виплати можуть суттєво перевищувати встановлену максимальну межу. Проте на період дії воєнного стану, згідно зі статтею 46 Закону України Про Державний бюджет України на 2025 рік, для таких виплат запроваджено спеціальні обмеження, тож до них застосовується так званий коефіцієнт пониження. Як пояснили в Пенсійному фонді України, знижувальні коефіцієнти застосовуються до частини пенсії, яка перевищує певні межі прожиткового мінімуму: 0,5 — до частини, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, але не більше 11;

0,4 — до частини, що перевищує 11 ПМ, але не більше 13;

0,3 — до частини, що перевищує 13 ПМ, але не більше 17;

0,2 — до частини, що перевищує 17 ПМ, але не більше 21;

0,1 — до суми, яка перевищує 21 прожитковий мінімум. Таким чином, навіть якщо особі нарахована дуже висока пенсія, фактичний розмір виплати буде суттєво зменшено через поетапне застосування цих знижувальних коефіцієнтів.

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