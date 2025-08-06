Выплата военным от громады: программы поддержки в разных городах на 2025 год

Во многих украинских городах действуют программы единовременной денежной помощи для военных, которые мобилизовались или подписали контракт с Вооруженными силами. Хотя сама идея финансовой поддержки военнослужащих единая, детали существенно различаются в зависимости от региона.

Как получить единовременную денежную помощь военным от громады, читайте в нашем материале.

Единовременные выплаты для военных от местной власти: суммы в разных городах

Выплаты военным от местной общины — это не гарантированные средства, а добровольная инициатива общины, если в местном бюджете есть соответствующие финансовые ресурсы. Поэтому и размер таких выплат значительно отличается в зависимости от региона. Поэтому в одном городе это может быть 10 тыс. грн, а в другом и все 50 тыс. грн.

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Более того, отличаются и условия предоставления помощи: где-то ее предоставляют только официально зарегистрированным жителям, а где-то достаточно проживать в общине, без регистрации.

Киев, к примеру, предоставляет 50 тыс. грн каждому, кто после 1 декабря 2023 года подписал контракт или был мобилизован, при условии пребывания на воинском учете в ТЦК столицы. Эти средства поступают автоматически на зарплатный счет или Карточку киевлянина.

Во Львове помощь в том же размере могут получить только те, кто подписал контракт с десантно-штурмовыми войсками или ВМС и зарегистрирован в пределах Львовской общины. ВПЛ имеют шанс на выплату, если проживают в городе не менее года.

Отдельная программа предусматривает также выплаты в 25 тыс. грн для военных, подписавших контракт в 2019-2021 годах.

В Ивано-Франковске выплаты разделены в зависимости от того, где служит военный: тем, кто находится на фронте, дают по 50 тыс. грн, остальным по 20 тыс. грн. Если человек изначально получил меньшую сумму, но впоследствии попал на передовую, ему выплачивают разницу.

ВПЛ могут претендовать на помощь, если зарегистрировались в области до 30 июня 2024 года. Выплаты осуществляют на основании справки из воинской части, действительной 30 дней.

В Одессе единовременную выплату в 20 тыс. грн могут получить только те, кто официально зарегистрирован в городе, независимо от того, где именно происходила мобилизация.

В Луцке выплаты в размере 15 тыс. грн предусмотрены только для контрактников, а не мобилизованных.

В Ровно же введена программа, по которой контрактники с 2025 года получают 30 тыс. грн. Есть также выплаты для раненых, это 20 тыс. грн, а для тех, кто заболел 10 тыс. грн.

Ужгородская программа с 2025 года предусматривает выплату 50 тыс. грн для военных, подписавших контракт с ДШВ или ВМС, и 10 тыс. грн для тех, кто присоединился к другим подразделениям.

В Тернополе с января 2024 года контрактники и мобилизованные, которые находятся на передовой, могут получить 10 тыс. грн на снаряжение, а те, кто проходят лечение 15 тыс. грн, но только при условии регистрации в местной общине.

В Черновцах основное внимание уделено поддержке семей пропавших без вести, погибших и пленных военных. Они могут рассчитывать на 4 тыс. грн при наличии детей и проживании в городе не менее года.

В Чернигове мобилизованным выплачивают 20 тыс. грн. ВПЛ также могут обратиться за помощью, если проживают в городе не менее года.

В Полтаве военным выплачивают по 10 тыс. грн.

В Черкассах семьи погибших могут получить 155 тыс. грн. Отдельно предусмотрены 30 тыс. грн для добровольцев местной теробороны, которые выполняют боевые задачи.

В Кропивницком же выплаты для раненых военных составляют 20 тыс. грн, а из областного бюджета можно дополнительно получить еще 15 тыс. грн.

В Виннице местным мобилизованным выплачивают по 10 тыс. грн до 2026 года.

В Богодухове, что на Харьковщине, действует щедрая программа, ведь каждому военному, местному жителю или переселенцу, который присоединился к армии, предоставляется 50 тыс. грн. На программу в 2025 году выделено 10 млн грн.

В Запорожской области 30 тыс. грн предусматривает Мелитопольский горсовет, который сейчас действует из Запорожья. Заявители должны обратиться в центр Именно здесь для консультации.

В Лисичанске, что на Луганщине, выплаты составляют 15 тыс. грн и действуют для мобилизованных в 2024-2025 годах. Документы принимает Лисичанская ВГА, которая временно находится в Днепре.

В Волочиской громаде на Хмельнитчине местные жители, вступившие в ряды ВСУ, могут получить по 10 тыс. грн. А в Хмельницкой городской громаде для раненых военных предусмотрена адресная помощь. Но сумма определяется индивидуально, в соответствии с потребностями.

Как получить выплаты мобилизованным от местной общины

Несмотря на различия в суммах и условиях, процесс получения помощи везде примерно одинаковый.

Нужно в Горсовет:

подать заявление,

копии паспорта, идентификационного кода,

предоставить документ, подтверждающий службу,

предоставить банковские реквизиты,

для ВПЛ прилагается справка о постановке на учет в конкретном регионе.

В Киеве и Одессе же выплаты начисляются автоматически без необходимости подавать документы.

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