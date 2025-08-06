Виплата військовим від громади: програми підтримки в різних містах на 2025 рік

У багатьох українських містах діють програми одноразової грошової допомоги для військових, які мобілізувалися або підписали контракт зі Збройними силами. Хоча сама ідея фінансової підтримки військовослужбовців єдина, деталі суттєво різняться залежно від регіону.

Як отримати одноразову грошову допомогу військовим від громади, читайте в нашому матеріалі.

Одноразові виплати для військових від місцевої влади: суми в різних містах

Виплати військовим від місцевої громади – це не гарантовані кошти, а добровільна ініціатива громади, якщо в місцевому бюджеті є відповідні фінансові ресурси. Отже і розмір таких виплат значно відрізняється залежно від регіону. Тож в одному місті це може бути 10 тис. грн, а в іншому й усі 50 тис. грн.

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Ба більше, різняться і умови надання допомоги: десь її надають тільки офіційно зареєстрованим мешканцям, а десь достатньо проживати у громаді, без реєстрації.

Київ, до прикладу, надає 50 тис. грн кожному, хто після 1 грудня 2023 року підписав контракт або був мобілізований, за умови перебування на військовому обліку у ТЦК столиці. Ці кошти надходять автоматично на зарплатний рахунок або Картку киянина.

У Львові допомогу в тому ж розмірі можуть отримати лише ті, хто підписав контракт із десантно-штурмовими військами або ВМС і зареєстрований у межах Львівської громади. ВПО мають шанс на виплату, якщо проживають у місті щонайменше рік.

Окрема програма передбачає також виплати в 25 тис. грн для військових, які підписали контракт у 2019–2021 роках.

В Івано-Франківську виплати розділені залежно від того, де служить військовий: тим, хто перебуває на фронті, дають по 50 тис. грн, решті по 20 тис. грн. Якщо людина спочатку отримала меншу суму, але згодом потрапила на передову, їй виплачують різницю.

ВПО можуть претендувати на допомогу, якщо зареєструвалися в області до 30 червня 2024 року. Виплати здійснюють на підставі довідки з військової частини, дійсної 30 днів.

В Одесі одноразову виплату у 20 тис. грн можуть отримати лише ті, хто офіційно зареєстрований у місті, незалежно від того, де саме відбувалась мобілізація.

У Луцьку виплати в розмірі 15 тис. грн передбачені лише для контрактників, а не мобілізованих.

У Рівному ж запроваджено програму, за якою контрактники з 2025 року отримують 30 тис. грн. Є також виплати для поранених, це 20 тис. грн, а для тих, хто захворів 10 тис. грн.

Ужгородська програма з 2025 року передбачає виплату 50 тис. грн для військових, які підписали контракт із ДШВ або ВМС, і 10 тис. грн для тих, хто долучився до інших підрозділів.

У Тернополі з січня 2024 року контрактники й мобілізовані, які перебувають на передовій, можуть отримати 10 тис. грн на спорядження, а ті, хто проходять лікування 15 тис. грн, але лише за умови реєстрації в місцевій громаді.

У Чернівцях основна увага приділена підтримці сімей зниклих безвісти, загиблих і полонених військових. Вони можуть розраховувати на 4 тис. грн за наявності дітей і проживанні в місті не менше року.

У Чернігові мобілізованим виплачують 20 тис. грн. ВПО також можуть звернутися по допомогу, якщо проживають у місті не менше року.

У Полтаві військовим виплачують по 10 тис. грн.

У Черкасах родини загиблих можуть отримати 155 тис. грн. Окремо передбачені 30 тис. грн для добровольців місцевої тероборони, які виконують бойові завдання.

У Кропивницькому ж виплати для поранених військових складають 20 тис. грн, а з обласного бюджету можна додатково отримати ще 15 тис. грн.

У Вінниці місцевим мобілізованим виплачують по 10 тис. грн до 2026 року.

У Богодухові, що на Харківщині, діє щедра програма, адже кожному військовому, місцевому жителю чи переселенцю, який долучився до армії, надається 50 тис. грн. На програму у 2025 році виділено 10 млн грн.

У Запорізькій області 30 тис. грн передбачає Мелітопольська міськрада, що наразі діє з Запоріжжя. Заявники мають звернутися до центру Саме тут для консультації.

У Лисичанську, що на Луганщині, виплати становлять 15 тис. грн і діють для мобілізованих у 2024–2025 роках. Документи приймає Лисичанська ВЦА, яка тимчасово перебуває в Дніпрі.

У Волочиській громаді на Хмельниччині місцеві жителі, які вступили до лав ЗСУ, можуть отримати по 10 тис. грн. А в Хмельницькій міській громаді для поранених військових передбачена адресна допомога. Але сума визначається індивідуально, відповідно до потреб.

Як отримати виплати мобілізованим від місцевої громади

Попри відмінності в сумах та умовах, процес отримання допомоги всюди приблизно однаковий.

Потрібно у Міськраду:

подати заяву,

копії паспорта, ідентифікаційного коду,

надати документ, що підтверджує службу,

надати банківські реквізити,

для ВПО додається довідка про взяття на облік у конкретному регіоні.

У Києві й Одесі ж виплати нараховуються автоматично без потреби подавати документи.

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