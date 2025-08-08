Сколько стоит проезд во Львове в 2025 году: все о LeoCard и других способах оплаты

Львов — это культурная столица Украины, город кофе, узких мощеных улочек и неповторимой архитектуры. Но кроме исторических памятников и гастрономических открытий, гости и жители города сталкиваются с повседневным вопросом стоимости проезда.

Она здесь разная для туристов и львовян, для студентов и для тех, кто расплачивается картой или наличными. Мы выяснили, сколько стоит проезд во Львове.

Как во Львове платить за проезд

Во Львове пассажиры могут оплатить проезд в общественном транспорте несколькими способами:

транспортной картой LeoCard,

банковской картой,

смартфоном или другим устройством с поддержкой NFC,

наличными у водителя,

через мобильное приложение LeoCard.

LeoCard — это электронная транспортная карта, которую можно пополнять и использовать для оплаты проезда в трамваях, троллейбусах и городских автобусах. Оформить ее могут как жители Львова, так и гости города.

При этом существует несколько типов карт: обычная для всех желающих, студенческая со сниженной стоимостью поездок, а также персонализированные карты для льготников, позволяющие пользоваться транспортом бесплатно.

Чтобы приобрести общую карту LeoCard, не нужно предъявлять паспорт или какие-либо другие документы для подтверждения личности. Цена карты составляет 60 грн, а дополнительно вносится депозит в размере 10 грн, который хранится на балансе карты. Вы можете купить сразу столько общих LeoCard, сколько пожелаете, ведь никаких ограничений нет.

Сколько стоит проезд во Львове сейчас

В 2023 году стоимость проезда во Львове составляла 15 грн. В декабре, с запуском безналичной оплаты, тариф для пользователей ЛеоКарт даже снизили до 13 грн, что сделало этот вариант основным. Сейчас наличными рассчитываются только около 7% пассажиров.

Но 30 мая 2025 года исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о корректировке стоимости проезда в городском общественном транспорте. Новые тарифы начали действовать с 1 июня 2025 года.

Цены на проезд во Львове:

для студентов с ЛеоКарт — 8,5 грн;

при оплате ЛеоКарт или в приложении LeoCard — 17 грн;

при оплате банковской картой — 20 грн;

наличными — 25 грн.

Стоимость перевозки багажа при безналичной оплате — 17 грн, а наличными — 25 грн. Штраф за безбилетный проезд остался на уровне 400 грн.

Почему выросла стоимость проезда в транспорте во Львове

Первый заместитель городского главы Андрей Москаленко объяснил, что город рассматривал повышение только после всестороннего анализа ситуации. Перевозчики обратились еще в конце марта с требованием поднять цену даже до 30-50 грн, мотивируя это ростом расходов на топливо, обслуживание и обновление транспорта.

По словам директора департамента городской мобильности Олега Забарила, после консультаций с жителями и экономического анализа нашли компромиссный вариант, который позволяет поддерживать стабильную работу общественного транспорта, но не создает чрезмерного финансового давления на пассажиров.

Условием повышения стоимости проезда во Львове стало сохранение курса на улучшение сервиса:

обновление подвижного состава (частные перевозчики уже приобрели 80 автобусов и планируют еще 30 до конца года);

восстановление закрытых маршрутов, в частности №33;

обеспечение вечерних рейсов.

Кто будет ездить бесплатно

Во Львове сохраняются льготы для 31 категории пассажиров, среди которых школьники, люди с инвалидностью 1 и 2 групп, участники боевых действий. Бесплатный проезд возможен только при наличии персонализированной ЛеоКарты.

По сравнению с другими городами Украины новая стоимость проезда во Львове выглядит умеренной:

в Одессе одна поездка стоит 20 грн;

в Днепре — 18-20 грн в зависимости от маршрута;

во Львове — от 8,5 грн для студентов до 25 грн наличными.

Таким образом, стоимость проезда в транспорте во Львове теперь более соответствует экономическим реалиям, но все еще ниже, чем предлагали сами перевозчики.

Источник: Львовский городской совет

