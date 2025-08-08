Скільки коштує проїзд у Львові у 2025 році: все про LeoCard та інші способи оплати
Львів — це культурна столиця України, місто кави, вузьких брукованих вуличок та неповторної архітектури. Але окрім історичних пам’яток та гастрономічних відкриттів, гості й мешканці міста стикаються з буденним питанням вартості проїзду.
Вона тут різна для туристів та львів’ян, для студентів і для тих, хто розраховується карткою чи готівкою. Ми з’ясували, скільки коштує проїзд у Львові.
Як у Львові платити за проїзд
У Львові пасажири можуть оплатити проїзд у громадському транспорті кількома способами:
- транспортною карткою LeoCard,
- банківською карткою,
- смартфоном чи іншим пристроєм із підтримкою NFC,
- готівкою у водія,
- через мобільний додаток LeoCard.
LeoCard — це електронна транспортна картка, яку можна поповнювати й використовувати для оплати проїзду у трамваях, тролейбусах та міських автобусах. Оформити її можуть як мешканці Львова, так і гості міста.
При цьому існують кілька типів карток: звичайна для всіх охочих, студентська зі зниженою вартістю поїздок, а також персоналізовані картки для пільговиків, що дозволяють користуватися транспортом безоплатно.
Щоб придбати загальну картку LeoCard, не потрібно пред’являти паспорт чи будь-які інші документи для підтвердження особи. Ціна картки становить 60 грн, а додатково вноситься депозит у розмірі 10 грн, який зберігається на балансі картки. Ви можете купити одразу стільки загальних LeoCard, скільки забажаєте, адже жодних обмежень немає.
Скільки коштує проїзд у Львові зараз
У 2023 році вартість проїду у Львові коштувала 15 грн. У грудні, із запуском безготівкової оплати, тариф для користувачів ЛеоКарт навіть знизили до 13 грн, що зробило цей варіант основним. Нині готівкою розраховуються лише близько 7% пасажирів.
Але 30 травня 2025 року виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про коригування вартості проїзду в міському громадському транспорті. Нові тарифи почали діяти з 1 червня 2025 року.
Ціни на проїзд у Львові:
- для студентів з ЛеоКарт — 8,5 грн;
- при оплаті ЛеоКарт або у додатку LeoCard — 17 грн;
- при оплаті банківською карткою — 20 грн;
- готівкою — 25 грн.
Вартість перевезення багажу при безготівковій оплаті — 17 грн, а готівкою — 25 грн. Штраф за безквитковий проїзд залишився на рівні 400 грн.
Чому зросла вартість проїзду у транспорті у Львові
Перший заступник міського голови Андрій Москаленко пояснив, що місто розглядало підвищення лише після всебічного аналізу ситуації. Перевізники звернулися ще наприкінці березня з вимогою підняти ціну навіть до 30–50 грн, мотивуючи це зростанням витрат на пальне, обслуговування та оновлення транспорту.
За словами директора департаменту міської мобільності Олега Забарила, після консультацій з мешканцями та економічного аналізу знайшли компромісний варіант, який дає змогу підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, але не створює надмірного фінансового тиску на пасажирів.
Умовою підвищення вартості проїзду у Львові стало збереження курсу на покращення сервісу:
- оновлення рухомого складу (приватні перевізники вже придбали 80 автобусів і планують ще 30 до кінця року);
- відновлення закритих маршрутів, зокрема №33;
- забезпечення вечірніх рейсів.
Хто їздитиме безкоштовно
У Львові зберігаються пільги для 31 категорії пасажирів, серед яких школярі, люди з інвалідністю 1 та 2 груп, учасники бойових дій. Безкоштовний проїзд можливий лише за наявності персоналізованої ЛеоКарт.
Порівняно з іншими містами України нова вартість проїзду у Львові виглядає помірною:
- в Одесі одна поїздка коштує 20 грн;
- у Дніпрі — 18-20 грн залежно від маршруту;
- у Львові — від 8,5 грн для студентів до 25 грн готівкою.
Таким чином, вартість проїзду у транспорті у Львові тепер більш відповідає економічним реаліям, але все ще нижча, ніж пропонували самі перевізники.
Джерело: Львівська міська рада