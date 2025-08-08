Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Допомога малозабезпеченим сім’ям з 1 серпня: що варто знати
Пенсії, соціальна допомога і ВПО: очільник Мінсоцполітики анонсував зміни
Вибухи в Києві 3 серпня: ворог атакував столицю ракетами
Обірвати спілкування без пояснень: названо найжорсткішу форму психічного насильства
Марина Терюханова, редакторка стрічки
7 хв.

Скільки коштує проїзд у Львові у 2025 році: все про LeoCard та інші способи оплати

скільки коштує проїзд у Львові,
Фото: Pexels

Львів — це культурна столиця України, місто кави, вузьких брукованих вуличок та неповторної архітектури. Але окрім історичних пам’яток та гастрономічних відкриттів, гості й мешканці міста стикаються з буденним питанням вартості проїзду.  

Вона тут різна для туристів та львів’ян, для студентів і для тих, хто розраховується карткою чи готівкою. Ми з’ясували, скільки коштує проїзд у Львові. 

Як у Львові платити за проїзд 

У Львові пасажири можуть оплатити проїзд у громадському транспорті кількома способами:  

Зараз дивляться
  • транспортною карткою LeoCard,  
  • банківською карткою,  
  • смартфоном чи іншим пристроєм із підтримкою NFC,  
  • готівкою у водія, 
  • через мобільний додаток LeoCard. 

LeoCard — це електронна транспортна картка, яку можна поповнювати й використовувати для оплати проїзду у трамваях, тролейбусах та міських автобусах. Оформити її можуть як мешканці Львова, так і гості міста.  

При цьому існують кілька типів карток: звичайна для всіх охочих, студентська зі зниженою вартістю поїздок, а також персоналізовані картки для пільговиків, що дозволяють користуватися транспортом безоплатно. 

Щоб придбати загальну картку LeoCard, не потрібно пред’являти паспорт чи будь-які інші документи для підтвердження особи. Ціна картки становить 60 грн, а додатково вноситься депозит у розмірі 10 грн, який зберігається на балансі картки. Ви можете купити одразу стільки загальних LeoCard, скільки забажаєте, адже жодних обмежень немає. 

Скільки коштує проїзд у Львові зараз 

У 2023 році вартість проїду у Львові коштувала 15 грн. У грудні, із запуском безготівкової оплати, тариф для користувачів ЛеоКарт навіть знизили до 13 грн, що зробило цей варіант основним. Нині готівкою розраховуються лише близько 7% пасажирів. 

Але 30 травня 2025 року виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про коригування вартості проїзду в міському громадському транспорті. Нові тарифи почали діяти з 1 червня 2025 року. 

Ціни на проїзд у Львові: 

  • для студентів з ЛеоКарт — 8,5 грн; 
  • при оплаті ЛеоКарт або у додатку LeoCard — 17 грн; 
  • при оплаті банківською карткою — 20 грн; 
  • готівкою — 25 грн. 

Вартість перевезення багажу при безготівковій оплаті — 17 грн, а готівкою — 25 грн. Штраф за безквитковий проїзд залишився на рівні 400 грн. 

Чому зросла вартість проїзду у транспорті у Львові 

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко пояснив, що місто розглядало підвищення лише після всебічного аналізу ситуації. Перевізники звернулися ще наприкінці березня з вимогою підняти ціну навіть до 30–50 грн, мотивуючи це зростанням витрат на пальне, обслуговування та оновлення транспорту. 

За словами директора департаменту міської мобільності Олега Забарила, після консультацій з мешканцями та економічного аналізу знайшли компромісний варіант, який дає змогу підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, але не створює надмірного фінансового тиску на пасажирів. 

Умовою підвищення вартості проїзду у Львові стало збереження курсу на покращення сервісу: 

  • оновлення рухомого складу (приватні перевізники вже придбали 80 автобусів і планують ще 30 до кінця року); 
  • відновлення закритих маршрутів, зокрема №33; 
  • забезпечення вечірніх рейсів. 

Хто їздитиме безкоштовно 

У Львові зберігаються пільги для 31 категорії пасажирів, серед яких школярі, люди з інвалідністю 1 та 2 груп, учасники бойових дій. Безкоштовний проїзд можливий лише за наявності персоналізованої ЛеоКарт. 

Порівняно з іншими містами України нова вартість проїзду у Львові виглядає помірною: 

  • в Одесі одна поїздка коштує 20 грн; 
  • у Дніпрі — 18-20 грн залежно від маршруту; 
  • у Львові — від 8,5 грн для студентів до 25 грн готівкою. 

Таким чином, вартість проїзду у транспорті у Львові тепер більш відповідає економічним реаліям, але все ще нижча, ніж пропонували самі перевізники. 

Читайте також
Платний проїзд з пільгами: що зміниться з 1 липня для учнів Києва та курсантів
учні, діти в автобусі

Джерело: Львівська міська рада

Пов'язані теми:

ЛьвівЦіни на проїзд
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь