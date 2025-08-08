Скільки коштує проїзд у Львові у 2025 році: все про LeoCard та інші способи оплати

Львів — це культурна столиця України, місто кави, вузьких брукованих вуличок та неповторної архітектури. Але окрім історичних пам’яток та гастрономічних відкриттів, гості й мешканці міста стикаються з буденним питанням вартості проїзду.

Вона тут різна для туристів та львів’ян, для студентів і для тих, хто розраховується карткою чи готівкою. Ми з’ясували, скільки коштує проїзд у Львові.

Як у Львові платити за проїзд

У Львові пасажири можуть оплатити проїзд у громадському транспорті кількома способами:

транспортною карткою LeoCard,

банківською карткою,

смартфоном чи іншим пристроєм із підтримкою NFC,

готівкою у водія,

через мобільний додаток LeoCard.

LeoCard — це електронна транспортна картка, яку можна поповнювати й використовувати для оплати проїзду у трамваях, тролейбусах та міських автобусах. Оформити її можуть як мешканці Львова, так і гості міста.

При цьому існують кілька типів карток: звичайна для всіх охочих, студентська зі зниженою вартістю поїздок, а також персоналізовані картки для пільговиків, що дозволяють користуватися транспортом безоплатно.

Щоб придбати загальну картку LeoCard, не потрібно пред’являти паспорт чи будь-які інші документи для підтвердження особи. Ціна картки становить 60 грн, а додатково вноситься депозит у розмірі 10 грн, який зберігається на балансі картки. Ви можете купити одразу стільки загальних LeoCard, скільки забажаєте, адже жодних обмежень немає.

Скільки коштує проїзд у Львові зараз

У 2023 році вартість проїду у Львові коштувала 15 грн. У грудні, із запуском безготівкової оплати, тариф для користувачів ЛеоКарт навіть знизили до 13 грн, що зробило цей варіант основним. Нині готівкою розраховуються лише близько 7% пасажирів.

Але 30 травня 2025 року виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про коригування вартості проїзду в міському громадському транспорті. Нові тарифи почали діяти з 1 червня 2025 року.

Ціни на проїзд у Львові:

для студентів з ЛеоКарт — 8,5 грн;

при оплаті ЛеоКарт або у додатку LeoCard — 17 грн;

при оплаті банківською карткою — 20 грн;

готівкою — 25 грн.

Вартість перевезення багажу при безготівковій оплаті — 17 грн, а готівкою — 25 грн. Штраф за безквитковий проїзд залишився на рівні 400 грн.

Чому зросла вартість проїзду у транспорті у Львові

Перший заступник міського голови Андрій Москаленко пояснив, що місто розглядало підвищення лише після всебічного аналізу ситуації. Перевізники звернулися ще наприкінці березня з вимогою підняти ціну навіть до 30–50 грн, мотивуючи це зростанням витрат на пальне, обслуговування та оновлення транспорту.

За словами директора департаменту міської мобільності Олега Забарила, після консультацій з мешканцями та економічного аналізу знайшли компромісний варіант, який дає змогу підтримувати стабільну роботу громадського транспорту, але не створює надмірного фінансового тиску на пасажирів.

Умовою підвищення вартості проїзду у Львові стало збереження курсу на покращення сервісу:

оновлення рухомого складу (приватні перевізники вже придбали 80 автобусів і планують ще 30 до кінця року);

відновлення закритих маршрутів, зокрема №33;

забезпечення вечірніх рейсів.

Хто їздитиме безкоштовно

У Львові зберігаються пільги для 31 категорії пасажирів, серед яких школярі, люди з інвалідністю 1 та 2 груп, учасники бойових дій. Безкоштовний проїзд можливий лише за наявності персоналізованої ЛеоКарт.

Порівняно з іншими містами України нова вартість проїзду у Львові виглядає помірною:

в Одесі одна поїздка коштує 20 грн;

у Дніпрі — 18-20 грн залежно від маршруту;

у Львові — від 8,5 грн для студентів до 25 грн готівкою.

Таким чином, вартість проїзду у транспорті у Львові тепер більш відповідає економічним реаліям, але все ще нижча, ніж пропонували самі перевізники.

Джерело: Львівська міська рада

