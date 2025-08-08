Укр Рус
Марина Терюханова, редактор ленты
5 мин.

Сколько стоит проезд в Одессе в 2025 году: все виды транспорта

скільки коштує проїзд в Одесі
Фото: Pexels

Одесса — это портовый город Украины с развитой системой общественного транспорта, которая охватывает различные виды: трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки. Стоимость проезда в городе зависит от типа транспорта и категории пассажира.

Мы разобрались, сколько стоит проезд в Одессе в 2025 году, чтобы помочь вам сориентироваться в тарифах.

Как платить за проезд в Одессе

В Одессе оплатить проезд в общественном транспорте можно разными способами:

  • наличными,
  • банковскими картами,
  • транспортными картами,
  • через мобильные приложения.

Проезд также можно оплатить в валидаторе с помощью QR-кода через приложения Приват24 или Transpod, или же непосредственно наличными у водителя.

Сколько стоит проезд в трамвае в Одессе

С 1 декабря 2024 года стоимость проезда в общественном транспорте Одессы, а именно на услуги городского электрического транспорта, выросла. Подорожал проезд в трамвае, троллейбусе и маршрутке.

Теперь стоимость поездки в трамваях и троллейбусах составляет 15 гривен вместо 8, а в маршрутках — 20 гривен вместо 15.

Также в электротранспорте обновили цены на проездные билеты. Таким образом, месячный билет на один вид транспорта для населения будет стоить 420 гривен, а на два вида: трамвай и троллейбус — 567 гривен.

В соответствии с предложением Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета, установлены следующие цены на месячные проездные билеты:

Для учащихся общеобразовательных школ дневной формы обучения:

  • трамвай — 120 грн,
  • троллейбус — 120 грн,
  • комбинированный трамвай-троллейбус — 160 грн.

Для студентов высших учебных заведений и учащихся профессионально-технических училищ:

  • трамвай — 240 грн,
  • троллейбус — 240 грн,
  • трамвай-троллейбус — 340 грн.

Для служебных поездок работников предприятий и организаций (безналичный расчет):

  • трамвай — 630 грн,
  • троллейбус — 630 грн,
  • трамвай-троллейбус — 756 грн.

Для пассажиров, не имеющих льгот, цена проездного на месяц:

  • трамвай — 420 грн,
  • троллейбус — 420 грн,
  • трамвай-троллейбус — 567 грн.

Кроме того, если планируете покупать проездные билеты на более короткий срок, цена будет другой. Например, проездной на трамвай на 7 дней будет стоить 105 грн, на 10 дней — 148 грн, а на 15 дней — 219 грн. Квартальный проездной на трамвай обойдется в 1170 грн.

Сколько стоит проезд в троллейбусе в Одессе

Троллейбус имеет идентичные тарифы в зависимости от периода пользования.

Для комбинированного проезда трамваем и троллейбусом стоимость выглядит так:

  • 7 дней — 147 грн,
  • 10 дней — 219 грн,
  • 15 дней — 315 грн,
  • квартал — 1550 грн.

Сколько стоит проезд в маршрутке в Одессе

Также в Одессе активно функционируют маршрутки, стоимость проезда в которых отличается в зависимости от маршрута.

В Одессе проезд в маршрутках стоит 20 гривен. На маршрутах до 6 км вдоль Овидиопольской дороги тариф составляет 40 гривен.

Для комфортного пользования общественным транспортом в городе рекомендуется заранее ознакомиться с актуальными тарифами и возможностями безналичной оплаты.

