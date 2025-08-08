Сколько стоит проезд в Одессе в 2025 году: все виды транспорта
Одесса — это портовый город Украины с развитой системой общественного транспорта, которая охватывает различные виды: трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутки. Стоимость проезда в городе зависит от типа транспорта и категории пассажира.
Мы разобрались, сколько стоит проезд в Одессе в 2025 году, чтобы помочь вам сориентироваться в тарифах.
Как платить за проезд в Одессе
В Одессе оплатить проезд в общественном транспорте можно разными способами:
- наличными,
- банковскими картами,
- транспортными картами,
- через мобильные приложения.
Проезд также можно оплатить в валидаторе с помощью QR-кода через приложения Приват24 или Transpod, или же непосредственно наличными у водителя.
Сколько стоит проезд в трамвае в Одессе
С 1 декабря 2024 года стоимость проезда в общественном транспорте Одессы, а именно на услуги городского электрического транспорта, выросла. Подорожал проезд в трамвае, троллейбусе и маршрутке.
Теперь стоимость поездки в трамваях и троллейбусах составляет 15 гривен вместо 8, а в маршрутках — 20 гривен вместо 15.
Также в электротранспорте обновили цены на проездные билеты. Таким образом, месячный билет на один вид транспорта для населения будет стоить 420 гривен, а на два вида: трамвай и троллейбус — 567 гривен.
В соответствии с предложением Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета, установлены следующие цены на месячные проездные билеты:
Для учащихся общеобразовательных школ дневной формы обучения:
- трамвай — 120 грн,
- троллейбус — 120 грн,
- комбинированный трамвай-троллейбус — 160 грн.
Для студентов высших учебных заведений и учащихся профессионально-технических училищ:
- трамвай — 240 грн,
- троллейбус — 240 грн,
- трамвай-троллейбус — 340 грн.
Для служебных поездок работников предприятий и организаций (безналичный расчет):
- трамвай — 630 грн,
- троллейбус — 630 грн,
- трамвай-троллейбус — 756 грн.
Для пассажиров, не имеющих льгот, цена проездного на месяц:
- трамвай — 420 грн,
- троллейбус — 420 грн,
- трамвай-троллейбус — 567 грн.
Кроме того, если планируете покупать проездные билеты на более короткий срок, цена будет другой. Например, проездной на трамвай на 7 дней будет стоить 105 грн, на 10 дней — 148 грн, а на 15 дней — 219 грн. Квартальный проездной на трамвай обойдется в 1170 грн.
Сколько стоит проезд в троллейбусе в Одессе
Троллейбус имеет идентичные тарифы в зависимости от периода пользования.
Для комбинированного проезда трамваем и троллейбусом стоимость выглядит так:
- 7 дней — 147 грн,
- 10 дней — 219 грн,
- 15 дней — 315 грн,
- квартал — 1550 грн.
Сколько стоит проезд в маршрутке в Одессе
Также в Одессе активно функционируют маршрутки, стоимость проезда в которых отличается в зависимости от маршрута.
В Одессе проезд в маршрутках стоит 20 гривен. На маршрутах до 6 км вдоль Овидиопольской дороги тариф составляет 40 гривен.
Для комфортного пользования общественным транспортом в городе рекомендуется заранее ознакомиться с актуальными тарифами и возможностями безналичной оплаты.
Джерело: Одеська міська рада