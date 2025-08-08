Укр Рус
Марина Терюханова, редакторка стрічки
5 хв.

Скільки коштує проїзд в Одесі у 2025 році: всі види транспорту

скільки коштує проїзд в Одесі
Фото: Pexels

Одеса – це портове місто України з розвиненою системою громадського транспорту, яка охоплює різні види: трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутки. Вартість проїзду в місті залежить від типу транспорту і категорії пасажира.

Ми розібралися, скільки коштує проїзд в Одесі у 2025 році, щоб допомогти вам зорієнтуватися в тарифах. 

Як платити за проїзд в Одесі 

В Одесі оплатити проїзд у громадському транспорті можна різними способами: 

  • готівкою,  
  • банківськими картками,  
  • транспортними картками,  
  • через мобільні додатки.  

Проїзд також можна сплатити у валідаторі за допомогою QR-коду через додатки Приват24 або Transpod, або ж безпосередньо готівкою у водія. 

Скільки коштує проїзд в трамваї в Одесі 

З 1 грудня 2024 року вартість проїзду в громадському транспорті Одеси, а саме на послуги міського електричного транспорту, зросла. Подорожчав проїзд у трамваї, тролейбусі та маршрутці. 

Тепер вартість поїздки в трамваях і тролейбусах становить 15 гривень замість 8, а в маршрутках – 20 гривень замість 15. 

Також у електротранспорті оновили ціни на проїзні квитки. Отже місячний квиток на один вид транспорту для населення коштуватиме 420 гривень, а на два види: трамвай і тролейбус – 567 гривень. 

Відповідно до пропозиції Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху міської ради, встановлено такі ціни на місячні проїзні квитки: 

Для учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання: 

  • трамвай – 120 грн, 
  • тролейбус – 120 грн, 
  • комбінований трамвай-тролейбус – 160 грн. 

Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ: 

  • трамвай – 240 грн, 
  • тролейбус – 240 грн, 
  • трамвай-тролейбус – 340 грн. 

Для службових поїздок працівників підприємств і організацій (безготівковий розрахунок): 

  • трамвай – 630 грн, 
  • тролейбус – 630 грн, 
  • трамвай-тролейбус – 756 грн. 

Для пасажирів, які не мають пільг: 

  • трамвай – 420 грн, 
  • тролейбус – 420 грн, 
  • трамвай-тролейбус – 567 грн. 

Крім того, якщо плануєте купувати проїзні квитки на коротший термін, ціна буде іншою. Наприклад, проїзний на трамвай на 7 днів коштуватиме 105 грн, на 10 днів – 148 грн, а на 15 днів – 219 грн. Квартальний проїзний на трамвай обійдеться у 1170 грн.  

Скільки коштує проїзд в тролейбусі в Одесі 

Тролейбус має ідентичні тарифи відповідно до періоду користування. 

Для комбінованого проїзду трамваєм і тролейбусом вартість така: 

  • 7 днів – 147 грн, 
  • 10 днів – 219 грн, 
  • 15 днів – 315 грн, 
  • квартал – 1550 грн. 

Скільки коштує проїзд у маршрутці в Одесі 

Також в Одесі активно функціонують маршрутки, вартість проїзду в яких відрізнятися залежно від маршруту. 

В Одесі проїзд у маршрутках коштує 20 гривень. На маршрутах до 6 км уздовж Овідіопольської дороги тариф становить 40 гривень. 

Для комфортного користування громадським транспортом у місті рекомендується заздалегідь ознайомитися з актуальними тарифами та можливостями безготівкової оплати. 

Джерело: Одеська міська рада

