Скільки коштує проїзд в Одесі у 2025 році: всі види транспорту

Одеса – це портове місто України з розвиненою системою громадського транспорту, яка охоплює різні види: трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутки. Вартість проїзду в місті залежить від типу транспорту і категорії пасажира.

Ми розібралися, скільки коштує проїзд в Одесі у 2025 році, щоб допомогти вам зорієнтуватися в тарифах.

Як платити за проїзд в Одесі

В Одесі оплатити проїзд у громадському транспорті можна різними способами:

Зараз дивляться

готівкою,

банківськими картками,

транспортними картками,

через мобільні додатки.

Проїзд також можна сплатити у валідаторі за допомогою QR-коду через додатки Приват24 або Transpod, або ж безпосередньо готівкою у водія.

Скільки коштує проїзд в трамваї в Одесі

З 1 грудня 2024 року вартість проїзду в громадському транспорті Одеси, а саме на послуги міського електричного транспорту, зросла. Подорожчав проїзд у трамваї, тролейбусі та маршрутці.

Тепер вартість поїздки в трамваях і тролейбусах становить 15 гривень замість 8, а в маршрутках – 20 гривень замість 15.

Також у електротранспорті оновили ціни на проїзні квитки. Отже місячний квиток на один вид транспорту для населення коштуватиме 420 гривень, а на два види: трамвай і тролейбус – 567 гривень.

Відповідно до пропозиції Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху міської ради, встановлено такі ціни на місячні проїзні квитки:

Для учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання:

трамвай – 120 грн,

тролейбус – 120 грн,

комбінований трамвай-тролейбус – 160 грн.

Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ:

трамвай – 240 грн,

тролейбус – 240 грн,

трамвай-тролейбус – 340 грн.

Для службових поїздок працівників підприємств і організацій (безготівковий розрахунок):

трамвай – 630 грн,

тролейбус – 630 грн,

трамвай-тролейбус – 756 грн.

Для пасажирів, які не мають пільг:

трамвай – 420 грн,

тролейбус – 420 грн,

трамвай-тролейбус – 567 грн.

Крім того, якщо плануєте купувати проїзні квитки на коротший термін, ціна буде іншою. Наприклад, проїзний на трамвай на 7 днів коштуватиме 105 грн, на 10 днів – 148 грн, а на 15 днів – 219 грн. Квартальний проїзний на трамвай обійдеться у 1170 грн.

Скільки коштує проїзд в тролейбусі в Одесі

Тролейбус має ідентичні тарифи відповідно до періоду користування.

Для комбінованого проїзду трамваєм і тролейбусом вартість така:

7 днів – 147 грн,

10 днів – 219 грн,

15 днів – 315 грн,

квартал – 1550 грн.

Скільки коштує проїзд у маршрутці в Одесі

Також в Одесі активно функціонують маршрутки, вартість проїзду в яких відрізнятися залежно від маршруту.

В Одесі проїзд у маршрутках коштує 20 гривень. На маршрутах до 6 км уздовж Овідіопольської дороги тариф становить 40 гривень.

Для комфортного користування громадським транспортом у місті рекомендується заздалегідь ознайомитися з актуальними тарифами та можливостями безготівкової оплати.

Читайте також Скільки коштує проїзд у Львові у 2025 році: все про LeoCard та інші способи оплати

Джерело: Одеська міська рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.