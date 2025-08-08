Скільки коштує проїзд в Одесі у 2025 році: всі види транспорту
Одеса – це портове місто України з розвиненою системою громадського транспорту, яка охоплює різні види: трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутки. Вартість проїзду в місті залежить від типу транспорту і категорії пасажира.
Ми розібралися, скільки коштує проїзд в Одесі у 2025 році, щоб допомогти вам зорієнтуватися в тарифах.
Як платити за проїзд в Одесі
В Одесі оплатити проїзд у громадському транспорті можна різними способами:
- готівкою,
- банківськими картками,
- транспортними картками,
- через мобільні додатки.
Проїзд також можна сплатити у валідаторі за допомогою QR-коду через додатки Приват24 або Transpod, або ж безпосередньо готівкою у водія.
Скільки коштує проїзд в трамваї в Одесі
З 1 грудня 2024 року вартість проїзду в громадському транспорті Одеси, а саме на послуги міського електричного транспорту, зросла. Подорожчав проїзд у трамваї, тролейбусі та маршрутці.
Тепер вартість поїздки в трамваях і тролейбусах становить 15 гривень замість 8, а в маршрутках – 20 гривень замість 15.
Також у електротранспорті оновили ціни на проїзні квитки. Отже місячний квиток на один вид транспорту для населення коштуватиме 420 гривень, а на два види: трамвай і тролейбус – 567 гривень.
Відповідно до пропозиції Департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху міської ради, встановлено такі ціни на місячні проїзні квитки:
Для учнів загальноосвітніх шкіл денної форми навчання:
- трамвай – 120 грн,
- тролейбус – 120 грн,
- комбінований трамвай-тролейбус – 160 грн.
Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ:
- трамвай – 240 грн,
- тролейбус – 240 грн,
- трамвай-тролейбус – 340 грн.
Для службових поїздок працівників підприємств і організацій (безготівковий розрахунок):
- трамвай – 630 грн,
- тролейбус – 630 грн,
- трамвай-тролейбус – 756 грн.
Для пасажирів, які не мають пільг:
- трамвай – 420 грн,
- тролейбус – 420 грн,
- трамвай-тролейбус – 567 грн.
Крім того, якщо плануєте купувати проїзні квитки на коротший термін, ціна буде іншою. Наприклад, проїзний на трамвай на 7 днів коштуватиме 105 грн, на 10 днів – 148 грн, а на 15 днів – 219 грн. Квартальний проїзний на трамвай обійдеться у 1170 грн.
Скільки коштує проїзд в тролейбусі в Одесі
Тролейбус має ідентичні тарифи відповідно до періоду користування.
Для комбінованого проїзду трамваєм і тролейбусом вартість така:
- 7 днів – 147 грн,
- 10 днів – 219 грн,
- 15 днів – 315 грн,
- квартал – 1550 грн.
Скільки коштує проїзд у маршрутці в Одесі
Також в Одесі активно функціонують маршрутки, вартість проїзду в яких відрізнятися залежно від маршруту.
В Одесі проїзд у маршрутках коштує 20 гривень. На маршрутах до 6 км уздовж Овідіопольської дороги тариф становить 40 гривень.
Для комфортного користування громадським транспортом у місті рекомендується заздалегідь ознайомитися з актуальними тарифами та можливостями безготівкової оплати.
