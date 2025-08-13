Индексация алиментов в 2025 году: кому повысят выплаты

В соответствии с Семейным кодексом, алименты могут устанавливаться в нескольких формах. Первый вариант — это алименты в виде процента от заработной платы или другого дохода плательщика. Второй вариант — это алименты в твердой денежной сумме, то есть фиксированная конкретная сумма, определенная судом или по договоренности между плательщиком и получателем.

Именно от формы алиментов зависит, подлежат ли они обязательной индексации.

Будет ли индексация алиментов в 2025 году и как она проводится, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Как проводится индексация алиментов в Украине

Адвокат бюро Сидорченко и Партнеры Татьяна Марчак в комментарии для Фактов ICTV рассказала, что алименты, определенные в твердой денежной сумме, подлежат обязательной индексации. Это означает, что не нужно получать отдельное судебное решение для проведения индексации, ведь она является обязанностью, закрепленной в законодательстве.

— В частности, это предусмотрено абзацем 7 части 1 статьи 2 и частью 2 статьи 9 Закона Украины Об индексации денежных доходов населения. Индексация размера таких алиментов проводится за счет средств плательщика алиментов (статья 5 этого Закона), — подчеркнула эксперт.

Адвокат пояснила, что в законодательстве термин “твердая денежная сумма” является условным и обозначает конкретную сумму алиментов, четко определенную договоренностью между плательщиком и получателем или по решению суда.

Механизм обязательной индексации алиментов установлен Порядком проведения индексации денежных доходов населения, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 1078.

Статья 71 Закона Украины Об исполнительном производстве дополнительно регулирует вопросы индексации алиментов государственным или частным исполнителем. В частности, она предусматривает, что при наличии соответствующего заявления получателя об избрании способа взыскания алиментов в виде твердой денежной суммы, суды должны указывать конкретную сумму в гривнах.

Таким образом, повышение и индексация алиментов в 2025 году происходят в рамках законодательно установленного механизма. Каждый плательщик алиментов обязан обеспечить проведение индексации, а получатель иметь возможность получать сумму, адаптированную к уровню инфляции и экономическим изменениям.

Когда индексация алиментов не проводится

Если алименты не установлены в твердой денежной сумме, а определяются как процент от заработной платы или других доходов плательщика, индексация не проводится.

Причина проста, ведь индексация предусмотрена законом именно для сумм, которые четко определены в гривнах, то есть “твердая денежная сумма”.

— Алименты в процентах от зарплаты автоматически изменяются при изменении дохода плательщика, поэтому дополнительный механизм индексации им не нужен и законодательно не предусмотрен, — отметила эксперт.

Как проводится индексация алиментов в 2025 году: пример

Если по решению суда алименты установлены в твердой денежной сумме, например, 4 200 грн, и они были назначены в январе 2024 года, то индексация проводится автоматически в январе следующего года. Базовым месяцем для расчета считается тот месяц, в котором в последний раз повышались алименты, то есть январь 2024 года.

Индексация осуществляется только в случае, если индекс потребительских цен с начала базового месяца превысил 103%, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 1078.

К примеру, если за год, с февраля 2024 по январь 2025, ИПЦ составил 112%, то коэффициент индексации равен 1,12.

Для определения новой суммы алиментов исходную сумму умножают на коэффициент индексации, в нашем случае 4200 × 1,12, что равно 4704 грн.

— Индексацию проводит бухгалтер предприятия, где работает плательщик, или государственный или частный исполнитель, дополнительных решений суда не требуется, а все расходы ложатся на плательщика алиментов, а не на бюджет, — резюмировала адвокат.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.