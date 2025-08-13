Індексація аліментів у 2025 році: кому підвищать виплати

Відповідно до Сімейного кодексу, аліменти можуть встановлюватися у кількох формах. Перший варіант – у вигляді відсотка від заробітної плати або іншого доходу платника. Другий варіант – це аліменти у твердій грошовій сумі, тобто фіксована конкретна сума, визначена судом або за домовленістю між платником і одержувачем.

Саме від форми аліментів залежить, чи підлягають вони обов’язковій індексації.

Чи буде індексація аліментів у 2025 році та як вона проводиться, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Як проводиться індексація аліментів в Україні

Адвокатка бюро Сидорченко і Партнери Тетяна Марчак у коментарі для Фактів ICTV розповіла, що аліменти, визначені у твердій грошовій сумі, підлягають обов’язковій індексації. Це означає, що не потрібно отримувати окреме судове рішення для проведення індексації, адже вона є обов’язком, закріпленим у законодавстві.

– Зокрема, це передбачено абзацом 7 частини 1 статті 2 та частиною 2 статті 9 Закону України Про індексацію грошових доходів населення. Індексація розміру таких аліментів проводиться за рахунок коштів платника аліментів (стаття 5 цього Закону), – наголосила експертка.

Адвокатка пояснила, що у законодавстві термін “тверда грошова сума” є умовним і позначає конкретну суму аліментів, чітко визначену домовленістю між платником та одержувачем або за рішенням суду.

Механізм обов’язкової індексації аліментів встановлено Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1078.

Стаття 71 Закону України Про виконавче провадження додатково регулює питання індексації аліментів державним або приватним виконавцем. Зокрема, вона передбачає, що при наявності відповідної заяви одержувача про обрання способу стягнення аліментів у вигляді твердої грошової суми, суди повинні зазначати конкретну суму у гривнях.

Таким чином, підвищення та індексація аліментів у 2025 році відбуваються у рамках законодавчо встановленого механізму. Кожен платник аліментів зобов’язаний забезпечити проведення індексації, а одержувач мати можливість отримувати суму, адаптовану до рівня інфляції та економічних змін.

Коли індексація аліментів не проводиться

Якщо аліменти не встановлені у твердій грошовій сумі, а визначаються як відсоток від заробітної плати або інших доходів платника, індексація не проводиться.

Причина проста, адже індексація передбачена законом саме для сум, які чітко визначені у гривнях, тобто “тверда грошова сума”.

– Аліменти у відсотках від зарплати автоматично змінюються при зміні доходу платника, тому додатковий механізм індексації їм не потрібен і законодавчо не передбачений, – зазначила експертка.

Як проводиться індексація аліментів у 2025 році: приклад

Якщо за рішенням суду аліменти встановлено у твердій грошовій сумі, наприклад, 4 200 грн, і їх було призначено у січні 2024 року, то індексація проводиться автоматично у січні наступного року. Базовим місяцем для розрахунку вважається той місяць, у якому востаннє підвищувалися аліменти, тобто січень 2024.

Індексацію здійснюють лише у випадку, якщо індекс споживчих цін з початку базового місяця перевищив 103%, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1078.

До прикладу, якщо за рік, з лютого 2024 по січень 2025, ІСЦ склав 112%, то коефіцієнт індексації дорівнює 1,12.

Для визначення нової суми аліментів початкову суму множать на коефіцієнт індексації, у нашому випадку 4200 × 1,12, що дорівнює 4704 грн.

– Індексацію проводить бухгалтер підприємства, де працює платник, або державний чи приватний виконавець, додаткових рішень суду не потрібно, а всі витрати лягають на платника аліментів, а не на бюджет, – резюмувала адвокат.

Читайте також Індексація зарплати у 2025 році: коли буде проводитись

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.