В то время, когда Россия разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, возобновляемые источники электроэнергии становятся чрезвычайно важными.

Солнечные, ветровые, гидро- и биоэлектростанции помогают поддерживать поставки электричества, уменьшают зависимость от импорта энергоресурсов и укрепляют энергетическую безопасность страны.

О задержке выплат по зеленому тарифу в Украине мы поговорили с доктором экономических наук, руководителем энергетической программы Украинского института будущего Андрианом Прокипом.

Есть ли задержка выплат по зеленому тарифу

Государственное предприятие Гарантированный покупатель (сокращенно ГарПок) за период с 1 января по 21 июля 2025 года выплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников в общей сложности 31,53 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба предприятия, из этой суммы 24,28 млрд грн было выплачено за электроэнергию, произведенную в 2025 году, а 5,07 млрд грн — за 2024 год.

Кроме того, ГарПок рассчитался с производителями ВИЭ за предыдущие годы:

1,55 млрд грн за 2023 год;

0,62 млрд грн за 2022 год;

0,01 млрд грн за 2021 год.

По состоянию на 21 июля 2025 года уровень выплат по зеленому тарифу ГарПока с производителями ВИЭ составил 65,5% за электроэнергию 2022 года, 99,2% за 2023 и 89,2% за 2024 год.

Что касается текущих месяцев 2025 года, по состоянию на 20 июня уровень расчетов составил 90,1%. В частности, по отдельным месяцам это выглядело так:

январь — 94,8%;

февраль — 96,6%;

март — 97,9%;

апрель — 95,4%;

май — 97,4%;

июнь — 71,6%.

В течение указанного периода Гарантированный покупатель закупил у производителей зеленой энергии 3 410 тыс. МВт·ч. Основную долю составила солнечная энергия — 92,7%, далее идет ветрогенерация — 3,0%, биоэнергия — 1,9% и гидроэнергия — 2,4%.

Задолженность НЭК Укрэнерго перед ГарПоком за услугу по увеличению доли возобновляемых источников по состоянию на 21 июля 2025 года уменьшилась до 15,354 млрд грн, тогда как по состоянию на 20 июня она составляла 16,544 млрд грн.

Почему государство не выплачивает деньги по зеленому тарифу

По словам эксперта по энергетике Андриана Прокипа, государство действительно задолжало деньги производителям зеленой энергии, однако сейчас ситуация значительно улучшилась по сравнению с прошлыми годами. Эксперт отмечает, что уровень задолженности существенно отличается в зависимости от года.

— Если говорить о 2025 годе, то на данный момент задолженность погашена более чем на 90%. Я считаю, что это почти стопроцентная расчет, поскольку остаются определенные кассовые разрывы. Худший уровень выплат в настоящее время наблюдается именно за 2022 год, — отметил эксперт.

Почему нет выплат по зеленому тарифу за 2022 год

Андриан Прокип объясняет, что в начале полномасштабного вторжения отдельные районы оказались под оккупацией, а часть из них освобождалась в разные периоды 2022 и 2023 годов. Энергетические объекты, в частности линии электропередачи, подвергались разрушениям от обстрелов, что приводило к потере связи отдельных объектов с энергосистемой и их работе в режиме “островов”.

Некоторые объекты на оккупированных территориях продолжали работать для нужд местного населения, даже будучи отключенными от объединенной энергосистемы, как это было, например, в Киевской области.

В конце 2022 года ситуацию осложнили массированные российские обстрелы, которые нарушили целостность энергосистемы. Поэтому подходы учета, действовавшие в начале года, уже не могли применяться для последующих месяцев из-за нестабильности работы объектов.

Существенным фактором является и география расположения мощностей, поскольку на начало 2022 года 67% всех установленных ветровых мощностей размещались в Запорожской и Херсонской областях, часть которых была оккупирована, а некоторые районы освобождены впоследствии.

Для урегулирования долгов 2022 года необходимо установить точные моменты, когда объекты энергетики потеряли связь с сетью и прекратили перетоки. Это потребует проведения масштабной инвентаризации, которая позволит правильно разграничить расчеты с компаниями и предоставит владельцам документально подтвержденные основания требовать от оккупанта компенсации не только за потерю активов, но и за недополученный доход.

Из-за сложности проведения этой работы задним числом, что не предусмотрено законодательством, есть потребность в создании нового, отдельного механизма на уровне закона, который бы урегулировал вопрос долгов за 2022 год с привлечением всех участников энергорынка, в частности ответственных за коммерческий учет.

— В начале войны в 2022 году возникли серьезные проблемы с учетом электроэнергии. Согласно действующему законодательству сейчас практически невозможно урегулировать задолженность именно за этот период. Для решения этой проблемы необходимо принимать новые законодательные решения, которые позволят рассчитаться с долгами 2022 года, — резюмировал эксперт.

Задержка выплат по зеленому тарифу: куда обращаться

Если выплаты по зеленому тарифу задерживаются, в первую очередь стоит обращаться к вашему оператору систем распределения электроэнергии (облэнерго).

В случае, если проблема не решается на этом уровне, можно подать жалобу или запрос в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Кроме того, можно обратиться в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) для проведения проверки и урегулирования ситуации, если оператор систем распределения электроэнергии не реагирует.

