Чи є затримка виплат за зеленим тарифом: що змінилося у 2025 році

У часи коли Росія руйнує енергетичну інфраструктуру України, відновлювані джерела електроенергії стають надзвичайно важливими.

Сонячні, вітрові, гідро- та біоелектростанції допомагають підтримувати постачання електрики, зменшують залежність від імпорту енергоресурсів і зміцнюють енергетичну безпеку країни.

Про затримку виплат за зеленим тарифом в Україні ми поговорили з доктором економічних наук, керівником енергетичної програми Українського інституту майбутнього Андріаном Прокіпом.

Чи є затримка виплат за зеленим тарифом

Державне підприємство Гарантований покупець (скорочено ГарПок) за період з 1 січня до 21 липня 2025 року сплатило виробникам електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) загалом 31,53 млрд грн.

Як повідомила пресслужба підприємства, з цієї суми 24,28 млрд грн було виплачено за електроенергію, вироблену у 2025 році, а 5,07 млрд грн – за 2024 рік.

Крім того, ГарПок розрахувався з виробниками ВДЕ за попередні роки:

1,55 млрд грн за 2023 рік;

0,62 млрд грн за 2022 рік;

0,01 млрд грн за 2021 рік.

Станом на 21 липня 2025 року рівень виплат за зеленим тарифом ГарПока з виробниками ВДЕ становив 65,5% за електроенергію 2022 року, 99,2% за 2023 та 89,2% за 2024 рік.

Щодо поточних місяців 2025 року, станом на 20 червня рівень розрахунків становив 90,1%. Зокрема, за окремі місяці це мало такий вигляд:

січень – 94,8%;

лютий – 96,6%;

березень – 97,9%;

квітень – 95,4%;

травень – 97,4%;

червень – 71,6%.

Протягом зазначеного періоду Гарантований покупець закупив у виробників зеленої енергії 3 410 тис. МВт·год. Основну частку становила сонячна енергія – 92,7%, далі йде вітрогенерація – 3,0%, біоенергія – 1,9% та гідроенергія – 2,4%.

Заборгованість НЕК Укренерго перед ГарПоком за послугу зі збільшення частки відновлюваних джерел станом на 21 липня 2025 року зменшилася до 15,354 млрд грн, тоді як станом на 20 червня вона становила 16,544 млрд грн.

Чому держава не виплачує гроші за зеленим тарифом

За словами експерта з енергетики Андріана Прокіпа, держава справді заборгувала гроші виробникам зеленої енергії, проте наразі ситуація значно покращилася порівняно з минулими роками. Експерт зазначає, що рівень заборгованості суттєво відрізняється залежно від року.

– Якщо говорити про 2025 рік, то станом на зараз заборгованість погашена на понад 90%. Я вважаю, що це майже стовідсоткове розрахування, оскільки залишаються певні касові розриви. Найгірший рівень виплат наразі спостерігається саме за 2022 рік, – зазначив експерт.

Чому немає виплат за зеленим тарифом за 2022 рік

Андріан Прокіп пояснює, що на початку повномасштабного вторгнення окремі райони опинилися під окупацією, а частина з них звільнялася лише в різні періоди 2022 та 2023 років. Енергетичні об’єкти, зокрема лінії електропередачі, зазнавали руйнувань від обстрілів, що спричиняло втрату зв’язку окремих об’єктів з енергосистемою та їхньої роботи в режимі “островів”.

Окремі об’єкти на окупованих територіях продовжували працювати для потреб місцевого населення, навіть будучи від’єднаними від об’єднаної енергосистеми, як це було, наприклад, на Київщині.

Наприкінці 2022 року ситуацію ускладнили масовані російські обстріли, які порушили цілісність енергосистеми. Тому підходи обліку, що діяли на початку року, вже не могли застосовуватися до наступних місяців через перебої в роботі об’єктів.

Суттєвим фактором є й географія розташування потужностей, адже на початок 2022 року 67% усіх встановлених вітрових потужностей розміщувалися в Запорізькій та Херсонській областях, частина яких була окупована, а окремі райони звільнені згодом.

Для врегулювання боргів 2022 року необхідно встановити точні моменти, коли об’єкти енергетики втратили зв’язок з мережею та припинили перетоки. Це потребуватиме проведення масштабної інвентаризації, яка дасть змогу правильно розмежувати розрахунки з компаніями та надасть власникам документально підтверджені підстави вимагати від окупанта компенсації не лише за втрату активів, а й за недоотриманий дохід..

Через складність проведення цієї роботи заднім числом, що не передбачено законодавством, є потреба у створенні нового, окремого механізму на рівні закону, який би врегулював питання боргів за 2022 рік із залученням усіх учасників енергоринку, зокрема відповідальних за комерційний облік.

– На початку війни у 2022 році виникли серйозні проблеми з обліком електроенергії. Відповідно до чинного законодавства зараз практично неможливо врегулювати заборгованість саме за цей період. Для вирішення цієї проблеми необхідно ухвалювати нові законодавчі рішення, які дадуть змогу розрахуватися з боргами 2022 року, – резюмував експерт.

Затримка виплат за зеленим тарифом: куди звертатися

Якщо виплати за зелений тариф затримуються, насамперед варто звертатися до вашого оператора систем розподілу електроенергії (обленерго).

У разі, якщо проблема не вирішується на цьому рівні, можна подати скаргу або запит до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Крім того, можна звернутися до Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) для проведення перевірки та врегулювання ситуації, якщо оператор систем розподілу електроенергії не реагує.

