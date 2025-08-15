В Украине в 2025 году ожидается существенное сокращение урожая меда, что приведет к дальнейшему росту цен на этот продукт.

Сколько стоит 1 кг меда и что происходит на рынке, читайте в нашем материале.

Что с ценами на мед в 2025 году

В отдельных регионах цены на мед в Украине уже выросли на 50% по сравнению с прошлым годом. Глава совета директоров Пасека 21 Сергей Шаронин отметил, что урожай может быть меньше, чем в 2024 году, что обусловлено заморозками, длительными весенними дождями, отравлением пчел, тяжелой зимовкой и неблагоприятными условиями для цветения медоносных растений.

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В крупных торговых сетях цены на мед зависят от сорта, объема и бренда:

в АТБ 250 г можно приобрести от 61,90 грн;

в Сильпо — от 34,40 грн за 100 г;

в Varus — от 36,60 грн за 125 г.

В продаже есть разные сорта, от подсолнечного до меда из разнотравья, стоимость которого в Метро составляет 85,90 грн за 300 г.

Какие цены на мед в Украине в августе 2025 года на рынке

На рынках и непосредственно у пчеловодов цены тоже высокие. Акациевый мед стоит от 500 до 650 грн за литр, гречишный — 250-320 грн. Мед из разнотравья стоит 150–250 грн, а подсолнечный как один из самых доступных сортов — 120-200 грн.

Мед, собранный в Карпатах, из-за уникальных горных трав и высокого качества, стоит 200-300 грн, а из Полесья — 150-250 грн за литр.

За сколько можно купить мед в Украине и почему выросли цены

Эксперт рынка, национальный консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка отмечает, что 2025 год стал одним из самых сложных для отрасли за последнее десятилетие.

По ее словам, ситуацию можно назвать “идеальным штормом”, вызванным рядом факторов. Первым и самым болезненным она назвала последствия войны — это уничтожение пасек и невозможность их восстановления в районах боевых действий.

Вторым важным фактором стали неблагоприятные погодные условия, которые сократили предложение, особенно сортовых весенних медов, на фоне роста себестоимости производства.

— Сейчас говорить о финальных данных медосбора еще рано, и урожай будет отличаться в зависимости от региона, однако тренд на уменьшение урожая уже является фактом. Так, по предварительным оценкам, было собрано крайне ограниченное количество весенних сортов, акациевого меда, а что касается липового, то это — половина урожая прошлых лет. Объем урожая подсолнечного меда может быть до 30% меньше, чем в прошлом году, — подчеркнула Анна Бурка.

Закупочные цены на сортовые меды выросли почти на 50%: если в прошлом году липовый мед в опте стоил 80-85 грн/кг, то теперь его цена достигает 120-130 грн в зависимости от региона и объемов.

Как изменится стоимость меда: прогнозы

Прогноз цен, по словам Бурки, неутешителен, ведь ситуация в ближайшее время вряд ли улучшится. Ограниченное предложение на фоне активного спроса от фасовальщиков, экспортеров и конечных потребителей продолжит давить на цены.

Рынок, вероятно, приспособится, но покупателям придется привыкать к высокой стоимости натурального меда и продуктов с его содержанием как минимум до следующего сезона.

Источник : Фокус

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