Ціни на мед в Україні у 2025 році: чому вони зростають і що буде далі

В Україні у 2025 році очікується суттєве скорочення врожаю меду, що зумовить подальше зростання цін на цей продукт.

Скільки коштує 1 кг меду та що відбувається на ринку, читайте в нашому матеріалі.

Що з цінами на мед у 2025 році

В окремих регіонах ціни на мед в Україні вже зросли на 50% порівняно з минулим роком. Голова ради директорів Пасіка 21 Сергій Шаронін зазначив, що врожай може бути меншим, ніж у 2024-му, що зумовлено заморозками, тривалими весняними дощами, отруєнням бджіл, важкою зимівлею та несприятливими умовами для цвітіння медоносних рослин.

У великих торговельних мережах ціни на мед залежать від сорту, об’єму та бренду:

у АТБ 250 г можна придбати від 61,90 грн;

у Сільпо – від 34,40 грн за 100 г;

у Varus – від 36,60 грн за 125 г.

У продажу є різні сорти, від соняшникового до меду з різнотрав’я, вартість якого в Метро становить 85,90 грн за 300 г.

Які ціни на мед в Україні у серпні 2025 року на ринку

На ринках та безпосередньо у пасічників ціни теж високі. Акацієвий мед коштує від 500 до 650 грн за літр, гречаний – 250–320 грн. Мед із різнотрав’я коштує 150-250 грн, а соняшниковий як один із найдоступніших сортів – 120-200 грн.

Мед, зібраний у Карпатах, через унікальні гірські трави та високу якість, коштує 200-300 грн, а з Полісся – 150-250 грн за літр.

За скільки можна купити мед в Україні та чому зросли ціни

Експертка ринку, національна консультантка у Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) Анна Бурка зауважує, що 2025 рік став одним із найскладніших для галузі за останнє десятиліття.

За її словами, ситуацію можна назвати “ідеальним штормом”, спричиненим низкою чинників. Першим і найболючішим вона назвала наслідки війни – це знищення пасік та неможливість їхнього відновлення в районах бойових дій.

Другим важливим фактором стали несприятливі погодні умови, які скоротили пропозицію, особливо сортових весняних медів, на тлі зростання собівартості виробництва.

– Наразі говорити про фінальні дані медозбору ще зарано, і врожай буде відрізнятися, залежно від регіону, однак тренд на зменшення врожаю вже є фактом. Так, за попередніми оцінками, було зібрано вкрай обмежену кількість весняних сортів акацієвого меду, а щодо липового, то це — половина врожаю минулих років. Обсяг врожаю соняшникового меду може бути до 30% менше, ніж минулого року, – наголосила Анна Бурка.

Закупівельні ціни на сортові меди зросли майже на 50%: якщо торік липовий мед у гурті коштував 80-85 грн/кг, то тепер його ціна сягає 120-130 грн залежно від регіону та обсягів.

Як зміниться вартість меду: прогнози

Прогноз цін, за словами Бурки, невтішний, адже ситуація найближчим часом навряд чи покращиться. Обмежена пропозиція на тлі активного попиту від фасувальників, експортерів і кінцевих споживачів продовжить тиснути на ціни.

Ринок, імовірно, пристосується, але покупцям доведеться звикати до високої вартості натурального меду та продуктів із його вмістом щонайменше до наступного сезону.

Джерело : Фокус

