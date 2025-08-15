Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам

В 2025 году ко Дню Независимости Украины запланированы разовые денежные выплаты для ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших защитников и других категорий граждан, которые имеют на это право согласно законодательству.

Когда будут выплаты ко Дню Независимости, читайте в нашем материале.

Когда будут выплаты УБД ко Дню Независимости

Для участников боевых действий, пострадавших во время Революции Достоинства, а также бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей и их детей предусмотрена разовая выплата в размере 1 000 грн. Эти средства выплачиваются в соответствии с постановлением правительства и согласно законодательным нормам и предоставляются в августе 2025 года.

Лица, которые проходят службу, получат выплату через своего работодателя (воинскую часть) на основе заявки, поданной в Пенсионный фонд Украины для финансирования помощи ко Дню Независимости.

Лица, которые не являются пенсионерами и не проходят службу, должны подать заявление для получения помощи.

Когда будут выплаты пенсионерам ко Дню Независимости

Пенсионеры, которые имеют право на денежную помощь ко Дню Независимости, получат ее автоматически в августе вместе с пенсией. Подавать заявлений не нужно.

Размеры выплат ко Дню Независимости в 2025 году

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 29 апреля 2025 года № 486, размер разовой денежной помощи определен в следующих пределах:

450 грн получат участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, дети партизан и другие категории, определенные законом;

650 грн — члены семей погибших ветеранов и защитников, жены (мужья) умерших с инвалидностью, которые не вступили в повторный брак;

1 000 грн — участники боевых действий, пострадавшие от Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники лагерей и их дети;

3 100 грн — лица с особыми заслугами перед Родиной.

Лица с инвалидностью вследствие войны получат в зависимости от группы инвалидности:

I группа — 3 100 грн,

II группа — 2 900 грн,

III группа — 2 700 грн.

Как подать заявление на выплату, если человек не пенсионер и не военный

Для получения помощи нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд лично через сервисный центр или центр предоставления административных услуг по месту жительства. Также можно подать заявление по почте или через онлайн-портал Пенсионного фонда с использованием электронной подписи.

Порядок осуществления разовых денежных выплат регулируется постановлением Кабинета министров от 27 декабря 2023 года № 1396, устанавливающим социальную защиту ветеранов войны, лиц с особыми трудовыми заслугами и жертв нацистских преследований.

Источник : Пенсионный фонд

