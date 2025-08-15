Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
В 2025 году ко Дню Независимости Украины запланированы разовые денежные выплаты для ветеранов войны, лиц с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших защитников и других категорий граждан, которые имеют на это право согласно законодательству.
Когда будут выплаты ко Дню Независимости, читайте в нашем материале.
Когда будут выплаты УБД ко Дню Независимости
Для участников боевых действий, пострадавших во время Революции Достоинства, а также бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей и их детей предусмотрена разовая выплата в размере 1 000 грн. Эти средства выплачиваются в соответствии с постановлением правительства и согласно законодательным нормам и предоставляются в августе 2025 года.
Лица, которые проходят службу, получат выплату через своего работодателя (воинскую часть) на основе заявки, поданной в Пенсионный фонд Украины для финансирования помощи ко Дню Независимости.
Лица, которые не являются пенсионерами и не проходят службу, должны подать заявление для получения помощи.
Когда будут выплаты пенсионерам ко Дню Независимости
Пенсионеры, которые имеют право на денежную помощь ко Дню Независимости, получат ее автоматически в августе вместе с пенсией. Подавать заявлений не нужно.
Размеры выплат ко Дню Независимости в 2025 году
Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 29 апреля 2025 года № 486, размер разовой денежной помощи определен в следующих пределах:
- 450 грн получат участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей, дети партизан и другие категории, определенные законом;
- 650 грн — члены семей погибших ветеранов и защитников, жены (мужья) умерших с инвалидностью, которые не вступили в повторный брак;
- 1 000 грн — участники боевых действий, пострадавшие от Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние узники лагерей и их дети;
- 3 100 грн — лица с особыми заслугами перед Родиной.
Лица с инвалидностью вследствие войны получат в зависимости от группы инвалидности:
- I группа — 3 100 грн,
- II группа — 2 900 грн,
- III группа — 2 700 грн.
Как подать заявление на выплату, если человек не пенсионер и не военный
Для получения помощи нужно обратиться с заявлением в Пенсионный фонд лично через сервисный центр или центр предоставления административных услуг по месту жительства. Также можно подать заявление по почте или через онлайн-портал Пенсионного фонда с использованием электронной подписи.
Порядок осуществления разовых денежных выплат регулируется постановлением Кабинета министров от 27 декабря 2023 года № 1396, устанавливающим социальную защиту ветеранов войны, лиц с особыми трудовыми заслугами и жертв нацистских преследований.