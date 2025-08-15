Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам

У 2025 році до Дня Незалежності України заплановані разові грошові виплати для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників та інших категорій громадян, які мають на це право згідно з законодавством.

Коли будуть виплати до Дня Незалежності — читайте в нашому матеріалі.

Коли будуть виплати УБД до Дня Незалежності

Для учасників бойових дій, постраждалих під час Революції Гідності, а також колишніх неповнолітніх в’язнів концентраційних таборів та їхніх дітей передбачена разова виплата у розмірі 1 000 грн. Ці кошти виплачуються відповідно до постанови уряду та згідно із законодавчими нормами і надаються в серпні 2025 року.

Особи, які проходять службу, отримають виплату через свого роботодавця (військову частину) на основі заявки, поданої до Пенсійного фонду України для фінансування допомоги до Дня Незалежності.

Особи, які не є пенсіонерами та не проходять службу, повинні подати заяву для отримання допомоги.

Коли будуть виплати пенсіонерам до Дня Незалежності

Пенсіонери, які мають право на грошову допомогу до Дня Незалежності, отримають її автоматично у серпні разом із пенсією. Подавати заяви не потрібно.

Розміри виплат до Дня Незалежності у 2025 році

Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 2025 року № 486, розмір разової грошової допомоги визначено в таких межах:

450 грн отримають учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів, діти партизанів та інші категорії, визначені законом;

650 грн — члени сімей загиблих ветеранів і захисників, дружини (чоловіки) померлих з інвалідністю, які не вступили у повторний шлюб;

1 000 грн — учасники бойових дій, постраждалі від Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні таборів та їх діти;

3 100 грн — особи з особливими заслугами перед Батьківщиною.

Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають залежно від групи інвалідності:

І група — 3 100 грн,

ІІ група — 2 900 грн,

ІІІ група — 2 700 грн.

Як подати заяву на виплату, якщо людина не пенсіонер і не військовий

Для отримання допомоги потрібно звернутися з заявою до Пенсійного фонду особисто через сервісний центр або центр надання адміністративних послуг за місцем проживання. Також можна подати заяву поштою або через онлайн-портал Пенсійного фонду з використанням електронного підпису.

Порядок здійснення разових грошових виплат регулюється постановою Кабінету міністрів від 27 грудня 2023 року № 1396, що встановлює соціальний захист ветеранів війни, осіб з особливими трудовими заслугами та жертв нацистських переслідувань.

Джерело : Пенсійний фонд

