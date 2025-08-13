В Украине запустили Дія.Картку для всех госвыплат: как оформить
В Украине запустили новую услугу Дія.Картка.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации и глава Минцифры Михаил Федоров.
Дія.Картка заработала в Украине: что известно
Предварительно известно, что Дія.Картка позволяет быстро и удобно получать все государственные выплаты на одну мультисчетную карту.
Оформить ее можно прямо со смартфона — через приложение Дія или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. В ближайшее время перечень банков планируют расширить.
На карту уже можно получить:
- єКнигу,
- єМалятко,
- военные облигации,
- выплаты ветеранам спорта,
- пособие по безработице,
- пособие ВПЛ,
- пенсии, выплаты от международных организаций и другие государственные программы.
Пользоваться ею могут все украинцы в возрасте от 18 лет, имея паспорт и РНУКПН.
Как оформить Дія.Картка
Для оформления Дія.Картки:
- Обновите приложение Дія → перейдите в Сервисы → Дія.Картка.
- Выберите банк и подпишите согласие.
- Откройте счет.
В Минцифры рассказали, что больше не нужно открывать отдельную карту под каждую программу помощи. Дія.Картка подходит для любых государственных выплат и дает возможность смешанной оплаты — если средств на специальном счете не хватает, система автоматически дополняет сумму собственными средствами с основного счета.
Также в ближайшее время на Дія.Картку можно будет оформить и выплату по программе Пакунок школяра. При этом программы Национальный кешбэк и єВідновлення будут работать отдельно и не будут интегрированы в мультисчетную карту.
— Строим цифровое государство, где граждане получают услуги быстро и удобно, — добавил Михаил Федоров.