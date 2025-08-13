В Украине запустили новую услугу Дія.Картка.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации и глава Минцифры Михаил Федоров.

Дія.Картка заработала в Украине: что известно

Предварительно известно, что Дія.Картка позволяет быстро и удобно получать все государственные выплаты на одну мультисчетную карту.

Оформить ее можно прямо со смартфона — через приложение Дія или банки-партнеры: ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. В ближайшее время перечень банков планируют расширить.

На карту уже можно получить:

єКнигу,

єМалятко,

военные облигации,

выплаты ветеранам спорта,

пособие по безработице,

пособие ВПЛ,

пенсии, выплаты от международных организаций и другие государственные программы.

Пользоваться ею могут все украинцы в возрасте от 18 лет, имея паспорт и РНУКПН.

Как оформить Дія.Картка

Для оформления Дія.Картки:

Обновите приложение Дія → перейдите в Сервисы → Дія.Картка.

Выберите банк и подпишите согласие.

Откройте счет.

В Минцифры рассказали, что больше не нужно открывать отдельную карту под каждую программу помощи. Дія.Картка подходит для любых государственных выплат и дает возможность смешанной оплаты — если средств на специальном счете не хватает, система автоматически дополняет сумму собственными средствами с основного счета.

Также в ближайшее время на Дія.Картку можно будет оформить и выплату по программе Пакунок школяра. При этом программы Национальный кешбэк и єВідновлення будут работать отдельно и не будут интегрированы в мультисчетную карту.

— Строим цифровое государство, где граждане получают услуги быстро и удобно, — добавил Михаил Федоров.

