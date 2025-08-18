Скільки людей відкрили Дія.Картку в ПриватБанку: статистика

Дія.Картка – це універсальна банківська картка для отримання всіх державних виплат. Вона дає змогу зберігати на одній картці як цільові, так і нецільові виплати, а також власні кошти користувача.

Скільки українців відкрили Дія.Картку, читайте в нашому матеріалі.

Для чого потрібна Дія.Картка

Картка має окремі рахунки для конкретних державних програм, наприклад єКнига та Ветеранський спорт, а також загальний рахунок для допомоги ВПО, нарахування пенсії та інших виплат.

Користувач може витрачати кошти з програмних рахунків повністю, а якщо їх не вистачає, то автоматично доплачувати різницю зі свого особистого балансу.

За допомогою Дія.Картки можна користуватися такими програмами:

єКнига,

єМалятко,

Ветеранський спорт,

допомога по безробіттю,

допомога ВПО,

пенсії,

міжнародна допомога,

військові облігації та повернення вкладів,

пакунок школяра.

Картки для програм єВідновлення та Національний кешбек залишаються окремими.

Користувач може оплачувати покупки повністю коштами з програм, а якщо суми не вистачає, то доплатити різницю зі свого особистого рахунку. Наприклад, якщо товар коштує 1000 грн, а на рахунку програми єКнига є 908 грн, то 908 грн спишуться з рахунку програми, а 92 грн з особистого балансу картки.

Оформити Дія.Картку можуть повнолітні українці з підтвердженим РНОКПП. Це можна зробити онлайн через застосунок Дія або через застосунок банку-партнера: ПриватБанку, Monobank, Кредит Дніпро та àбанк. Згодом картка стане доступною і в інших банках.

Скільки людей відкрили Дія.Картку в ПриватБанку

Скільки людей відкрили Дія.Картку, повідомила прес-служба банку. За два дні після запуску ПриватБанком нової цифрової мультирахункової картки Дія.Картка для отримання виплат за державними програмами українці вже відкрили понад 400 тисяч таких карток.

Клієнти ПриватБанку можуть оформити її всього за кілька кліків у цифровому вигляді через застосунок Приват24.

Головна перевага картки в тому, що тепер не потрібно відкривати окремі картки для кожної державної програми. Достатньо мати одну, в межах якої можна створювати окремі рахунки для виплат за цільовими державними програмами.

На картку надходитимуть як цільові кошти з особливим режимом використання, так і нецільові державні виплати на поточний рахунок. Крім того, на картці можна зберігати власні гроші.

