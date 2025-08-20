Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат

В Украине внутренне перемещенные лица имеют право на получение финансовой поддержки. Денежные выплаты предоставляются наиболее уязвимым категориям населения. Детям и людям с инвалидностью ежемесячно выплачивается 3 000 грн, тогда как другие переселенцы получают 2 000 грн.

Было ли финансирование ВПЛ в августе, читайте в нашем материале.

Когда придут выплаты ВПЛ в августе 2025 года

Выплаты внутренне перемещенным лицам в августе осуществляются в соответствии с постановлением Кабинета Министров №709 , которое регулирует отдельные вопросы поддержки ВПЛ. В документе указано, что Минсоцполитики ежемесячно перечисляет средства для выплат внутренне перемещенным лицам 15 и 28 числа на счета Ощадбанка на основании утвержденного перечня получателей.

В то же время с 1 июля 2025 года эти функции были переданы от Минсоцполитики Пенсионному фонду, который в настоящее время осуществляет соответствующие выплаты. Следовательно, сроки осуществления выплат могут измениться в соответствии с деятельностью ПФУ.

ПФУ отчитался, что по состоянию на 19 августа профинансировано:

на пенсионные выплаты – 50,4 млрд грн, из которых через АО Укрпочта выплачено 8,5 млрд грн, а через

уполномоченные банки – 41,9 млрд грн;

на жилищные субсидии и льготы – 1 188,8 млн грн;

на страховые выплаты – 2 265,6 млн грн, в частности на оплату больничных – 1 035,6 млн грн;

на отдельные виды государственных пособий – 7 094,1 млн грн.

В августе органы Пенсионного фонда Украины предоставили 693 тысячи услуг гражданам, обратившимся за помощью.

Кто осуществляет финансирование ВПЛ в августе

Напомним, что с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины получил полномочия по выплате 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее администрировали органы социальной защиты населения.

Поэтому теперь выплаты ВПЛ поступают из Пенсионного фонда. Для тех, кому выплаты уже назначали органы социальной защиты населения, они будут осуществляться в обычном порядке. Если заявление на выплату подано в орган соцзащиты, но его еще не рассмотрели, решение будут принимать территориальные органы Пенсионного фонда.

Итак, если выплаты для ВПЛ задерживаются, стоит обращаться в ПФУ.

