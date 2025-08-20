Фінансування ВПО у серпні: коли очікувати виплат

В Україні внутрішньо переміщені особи мають право на отримання фінансової підтримки. Грошові виплати надаються найбільш вразливим категоріям населення. Дітям та людям з інвалідністю щомісячно виплачується 3 000 грн, тоді як інші переселенці отримують 2 000 грн.

Чи було фінансування ВПО у серпні, читайте в нашому матеріалі.

Коли прийдуть виплати ВПО у серпні 2025 року

Виплати внутрішньо переміщеним особам у серпні здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів №709, яка регулює окремі питання підтримки ВПО. У документі зазначено, що Мінсоцполітики щомісяця перераховує кошти для виплат внутрішньо переміщеним особам 15 та 28 числа на рахунки Ощадбанку на підставі затвердженого переліку отримувачів.

Зараз дивляться

Водночас із 1 липня 2025 року ці функції були передані від Мінсоцполітики Пенсійному фонду, який нині здійснює відповідні виплати. Отже терміни здійснення виплат можуть змінитися, відповідно до діяльності ПФУ.

ПФУ відзвітував, що станом на 19 серпня профінансовано:

на пенсійні виплати – 50,4 млрд грн, з яких через АТ Укрпошта виплачено 8,5 млрд грн, а через уповноважені банки – 41,9 млрд грн;

на житлові субсидії та пільги – 1 188,8 млн грн;

на страхові виплати – 2 265,6 млн грн, зокрема на оплату лікарняних – 1 035,6 млн грн;

на окремі види державних допомог – 7 094,1 млн грн.

У серпні органи Пенсійного фонду України надали 693 тисячі послуг громадянам, які звернулися по допомогу.

Хто здійснює фінансування ВПО у серпні

Нагадаємо, що з 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог і соціальних стипендій, які раніше адміністрували органи соціального захисту населення.

Тож тепер виплати ВПО надходять з Пенсійного фонду. Для тих, кому виплати вже призначали органи соціального захисту населення, вони здійснюватимуться у звичному порядку. Якщо заяву на виплату подано до органу соцзахисту, але її ще не розглянули, рішення прийматимуть територіальні органи Пенсійного фонду.

Отже, якщо виплати для ВПО затримують, варто звертатися до ПФУ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.