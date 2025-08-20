Що вигідніше купувати — долар чи євро: куди вкласти гроші восени

Багато українців зараз замислюються, у що краще вкладати свої заощадження: купувати долар чи євро, тримати гроші в гривні чи обрати депозити.

Щоб дізнатися, що вигідніше купувати: долар чи євро у 2025 році, ми поспілкувалися з віцепрезидентом Асоціації українських банків і головою правління Глобус банку Сергієм Мамедовим.

Він поділився своїм баченням щодо збереження заощаджень та ризиків валютних коливань, а також розповів, чому зараз гривня може бути вигіднішою альтернативою.

Куди вкладати гроші і що купувати – долар чи євро

– Якщо громадянин прагне зберегти кошти від інфляції, то я б порадив звернути увагу на гривневі інструменти, насамперед гривневі депозити, – рекомендує експерт.

Наразі триває період найвигідніших ставок, які залежно від терміну розміщення коштів можуть досягати 17% річних. Розуміємо, що в умовах зниження інфляції (ця тенденція триває вже 3 місяці поспіль – наприкінці травня річна інфляція становила майже 16%, за підсумками липня – 14,1% у річному вимірі), окрім суто “індексації” коштів від інфляції, громадянин має змогу отримати пасивний прибуток до 3%.

Ще важливий момент: вже у вересні НБУ потенційно може знизити облікову ставку, а відтак під “корекцію” потраплять й інші монетарні інструменти разом зі ставкою за 3-місячними депозитними сертифікатами (на її основі якраз і формується дохідність переважної більшості гривневих вкладів).

– Тобто вже у вересні ставки за депозитами можуть дещо знизитися. Тому наразі найкращий час для того, щоб отримати максимальний дохід від вкладень, – рекомендує банкір.

Долар чи євро: яка валюта більш волатильна

За словами експерта, долар є провідною іноземною валютою в Україні (її середньозважений курс закладається у державному бюджеті). І саме долар є більш стабільною валютою, адже в умовах війни Нацбанк запровадив досить ефективну стратегію – діє режим керованої гнучкості, завдяки якому на ринку майже неможливі неконтрольовані, хаотичні зміни.

Фактично завдяки НБУ як основного гравця ринку вдається тримати попит і пропозицію в балансі, відтак поточні курсові зміни є мінімальними. Тому можна вважати, що долар є менш волатильним і більш прогнозованим.

Банкір зазначає, що курс євро напряму залежить від світових торгів пари долар / євро. Тобто український курс формується саме на основі світових котувань цієї пари + пари гривня / долар. Тому, як ми спостерігаємо вже кілька місяців поспіль, коливання євро більш відчутне завдяки своїй частоті.

Дві цікаві цифри (для порівняння): з початку року офіційний курс долара знизився в середньому на 1-1,5% (початковий курс року 42,02 грн). Натомість курс євро зріс на 10-12% (початковий курс року – 43,68 грн).

Наразі співвідношення долара до євро на світових ринках тримається коридору 1,15-1,25 (в “перекладі” на гривню – 48-49,5 грн). І таке співвідношення може ще деякий час протриматися, принаймні до нього ринок вже призвичаївся.

Яку валюту вигідніше купувати восени 2025 року

Звісно, котування світових валют залежить від низки факторів (як економічних, так і геополітичних). Тому співвідношення між доларом і євро може як скорочуватися, так і збільшуватися. Однак найголовніше: цим валютам знецінення не загрожує, вони залишаються в статусі світових.

– Стан невизначеності є вагомим приводом до більш активних курсових змін саме євровалюти. І прогнозувати поточні курсові зміни в Україні, що спиратимуться на світові тенденції, вкрай важко. Тому я б не радив громадянам чимдуж бігти і скуповувати євро, – зазначив експерт.

Відповідаючи на питання, що купувати у 2025 році – долар чи євро, Сергій Мамедов зазначив, що краще довіряти гривні, вкладання якої є більш вигідним, ніж тримання валюти “у сховку”. Паперові гроші, що не працюють, поволі втрачатимуть свою купівельну здатність.

– За попередніми прогнозами, інфляція в США та ЄС може становити близько 3% за рік. Тобто гроші під подушкою повільно танутимуть, – зазначив банкір.

