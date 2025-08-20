Укр Рус
Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: кто получит 3 100 грн
Штраф за попытку незаконного пересечения границы: суммы, наказание, ответственность

штраф за спробу незаконного перетину кордону,
Фото: Госпогранслужба

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, в Украине было введено военное положение, которое налагает ряд ограничений на граждан. Среди них – запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В то же время определенные категории мужчин могут выезжать, но только при наличии необходимых документов. Несмотря на это, мужчины пытаются покинуть страну, чтобы избежать мобилизации.

Факты ICTV обратились к юристу LCF Law Group Владимиру Романчуку, чтобы выяснить, какая предусмотрена ответственность за незаконное пересечение границы.

Какой штраф за незаконное пересечение границы

— Незаконное пересечение границы – это нарушение правил ее пересечения, независимо от того, использованы ли для этого поддельные документы, транспортные средства или обходы через лес или другие местности, – подчеркнул юрист.

За это нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 204-1 КУоАП, штраф за попытку незаконного пересечения границы:

  • штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 8 500 грн);
  • административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств нарушения.

Если пограничники обнаруживают человека, который незаконно выехал и желает вернуться в Украину, также применяется ст. 204-1 КУоАП.

Если сроки привлечения не истекли, полиция составляет административный протокол. При обнаружении нарушителя в лесу или горах его доставляют в залог ГПСУ или отделение полиции, где фиксируют правонарушение.

Незаконное пересечение границы: ответственность

Уголовная ответственность за это правонарушение не предусмотрена, то есть человек должен уплатить только штраф. Однако есть определенные тонкости, ведь незаконное пересечение границы может сопровождаться и другими преступлениями, за которые уже предусмотрена уголовная ответственность.

Незаконное пересечение границы может сопровождаться преступлениями:

  • Статья 358 УК – подделка документов. Чаще всего подделывают заключения военно-врачебной комиссии. Предусматривает штраф или ограничение свободы.
  • Статья 369 УК – предложение неправомерной выгоды. Обычно это взятки пограничникам за пропуск через границу. Такие действия наказываются штрафом от 17 000 до 68 000 гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок.
  • Статья 336 УК – уклонение от мобилизации. Часто мужчины 18–60 лет выезжают за пределы Украины, чтобы избежать мобилизации. Ответственность – лишение свободы на 2–5 лет.
  • Организаторы незаконного пересечения несут ответственность по ч. 2 ст. 332 УК – 3–5 лет лишения свободы.

Срок давности привлечения

По словам Владимира Романчука, за незаконное пересечение границы можно привлечь к ответственности в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее года с момента совершения.

Суд определяет меру наказания, и есть возможность смягчения в случаях:

  • добровольного возвращения;
  • желания вступить в ряды ВСУ;
  • активного содействия в раскрытии нарушений или разоблачении других нарушителей.

Для возвращения после незаконного выезда Владимир Романчук советует сначала обратиться в Государственную пограничную службу с уточнением алгоритма действий. Далее процедура будет зависеть от конкретных обстоятельств незаконного пересечения границы.

