Штраф за попытку незаконного пересечения границы: суммы, наказание, ответственность

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, в Украине было введено военное положение, которое налагает ряд ограничений на граждан. Среди них – запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В то же время определенные категории мужчин могут выезжать, но только при наличии необходимых документов. Несмотря на это, мужчины пытаются покинуть страну, чтобы избежать мобилизации.

Факты ICTV обратились к юристу LCF Law Group Владимиру Романчуку, чтобы выяснить, какая предусмотрена ответственность за незаконное пересечение границы.

Сейчас смотрят

Какой штраф за незаконное пересечение границы

— Незаконное пересечение границы – это нарушение правил ее пересечения, независимо от того, использованы ли для этого поддельные документы, транспортные средства или обходы через лес или другие местности, – подчеркнул юрист.

За это нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 204-1 КУоАП, штраф за попытку незаконного пересечения границы:

штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 8 500 грн);

административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств нарушения.

Если пограничники обнаруживают человека, который незаконно выехал и желает вернуться в Украину, также применяется ст. 204-1 КУоАП.

Если сроки привлечения не истекли, полиция составляет административный протокол. При обнаружении нарушителя в лесу или горах его доставляют в залог ГПСУ или отделение полиции, где фиксируют правонарушение.

Незаконное пересечение границы: ответственность

Уголовная ответственность за это правонарушение не предусмотрена, то есть человек должен уплатить только штраф. Однако есть определенные тонкости, ведь незаконное пересечение границы может сопровождаться и другими преступлениями, за которые уже предусмотрена уголовная ответственность.

Незаконное пересечение границы может сопровождаться преступлениями:

Статья 358 УК

Статья 369 УК

Статья 336 УК

Организаторы незаконного пересечения несут ответственность по ч. 2 ст. 332 УК – 3–5 лет лишения свободы.

Срок давности привлечения

По словам Владимира Романчука, за незаконное пересечение границы можно привлечь к ответственности в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее года с момента совершения.

Суд определяет меру наказания, и есть возможность смягчения в случаях:

добровольного возвращения;

желания вступить в ряды ВСУ;

активного содействия в раскрытии нарушений или разоблачении других нарушителей.

Для возвращения после незаконного выезда Владимир Романчук советует сначала обратиться в Государственную пограничную службу с уточнением алгоритма действий. Далее процедура будет зависеть от конкретных обстоятельств незаконного пересечения границы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.