Штраф за попытку незаконного пересечения границы: суммы, наказание, ответственность
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, в Украине было введено военное положение, которое налагает ряд ограничений на граждан. Среди них – запрет на выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
В то же время определенные категории мужчин могут выезжать, но только при наличии необходимых документов. Несмотря на это, мужчины пытаются покинуть страну, чтобы избежать мобилизации.
Факты ICTV обратились к юристу LCF Law Group Владимиру Романчуку, чтобы выяснить, какая предусмотрена ответственность за незаконное пересечение границы.
Какой штраф за незаконное пересечение границы
— Незаконное пересечение границы – это нарушение правил ее пересечения, независимо от того, использованы ли для этого поддельные документы, транспортные средства или обходы через лес или другие местности, – подчеркнул юрист.
За это нарушение предусмотрена административная ответственность по статье 204-1 КУоАП, штраф за попытку незаконного пересечения границы:
- штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 8 500 грн);
- административный арест до 15 суток с конфискацией орудий и средств нарушения.
Если пограничники обнаруживают человека, который незаконно выехал и желает вернуться в Украину, также применяется ст. 204-1 КУоАП.
Если сроки привлечения не истекли, полиция составляет административный протокол. При обнаружении нарушителя в лесу или горах его доставляют в залог ГПСУ или отделение полиции, где фиксируют правонарушение.
Незаконное пересечение границы: ответственность
Уголовная ответственность за это правонарушение не предусмотрена, то есть человек должен уплатить только штраф. Однако есть определенные тонкости, ведь незаконное пересечение границы может сопровождаться и другими преступлениями, за которые уже предусмотрена уголовная ответственность.
Незаконное пересечение границы может сопровождаться преступлениями:
- Статья 358 УК – подделка документов. Чаще всего подделывают заключения военно-врачебной комиссии. Предусматривает штраф или ограничение свободы.
- Статья 369 УК – предложение неправомерной выгоды. Обычно это взятки пограничникам за пропуск через границу. Такие действия наказываются штрафом от 17 000 до 68 000 гривен или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок.
- Статья 336 УК – уклонение от мобилизации. Часто мужчины 18–60 лет выезжают за пределы Украины, чтобы избежать мобилизации. Ответственность – лишение свободы на 2–5 лет.
- Организаторы незаконного пересечения несут ответственность по ч. 2 ст. 332 УК – 3–5 лет лишения свободы.
Срок давности привлечения
По словам Владимира Романчука, за незаконное пересечение границы можно привлечь к ответственности в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее года с момента совершения.
Суд определяет меру наказания, и есть возможность смягчения в случаях:
- добровольного возвращения;
- желания вступить в ряды ВСУ;
- активного содействия в раскрытии нарушений или разоблачении других нарушителей.
Для возвращения после незаконного выезда Владимир Романчук советует сначала обратиться в Государственную пограничную службу с уточнением алгоритма действий. Далее процедура будет зависеть от конкретных обстоятельств незаконного пересечения границы.