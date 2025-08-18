Когда разрешат выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет за границу: ответ Свириденко
Правительство готовится принять постановление о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет за границу.
Документ может быть принят до конца этой недели.
Об этом в комментарии Суспильному сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу: что известно
По словам главы правительства, решение будет приниматься на уровне Кабинета Министров и не потребует изменений в действующее законодательство.
— Думаю, что до конца этой недели уже финализируем, — сказала Свириденко.
Также добавила, что пока подробностей относительно постановления о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет за границу нет.
Стоит отметить, что в августе 2025 года правила выезда мужчин за границу остаются неизменными. Перечень категорий лиц, которым разрешен выезд за границу, пока не изменялся.
В период военного положения мужчинам призывного возраста откажут в выезде за границу, если они не имеют при себе военно-учетного документа и дополнительных документов, дающих право на выезд.
Напомним, недавно председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в профильном комитете ВР в настоящее время обсуждают возможности предоставления разрешения мужчинам до 25 лет выезжать за границу.
Также еще в мае народный депутат Федор Вениславский, входящий в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, заявил, что в Украине рассматривают возможность изменить правила выезда мужчин за границу.