Когда разрешат выезд мужчинам в возрасте 18-22 лет за границу: ответ Свириденко

Правительство готовится принять постановление о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет за границу.

Документ может быть принят до конца этой недели.

Об этом в комментарии Суспильному сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Выезд мужчин в возрасте 18-22 лет за границу: что известно

По словам главы правительства, решение будет приниматься на уровне Кабинета Министров и не потребует изменений в действующее законодательство.

— Думаю, что до конца этой недели уже финализируем, — сказала Свириденко.

Также добавила, что пока подробностей относительно постановления о выезде мужчин в возрасте 18-22 лет за границу нет.

Стоит отметить, что в августе 2025 года правила выезда мужчин за границу остаются неизменными. Перечень категорий лиц, которым разрешен выезд за границу, пока не изменялся.

В период военного положения мужчинам призывного возраста откажут в выезде за границу, если они не имеют при себе военно-учетного документа и дополнительных документов, дающих право на выезд.

Напомним, недавно председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в профильном комитете ВР в настоящее время обсуждают возможности предоставления разрешения мужчинам до 25 лет выезжать за границу.

Также еще в мае народный депутат Федор Вениславский, входящий в Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, заявил, что в Украине рассматривают возможность изменить правила выезда мужчин за границу.

