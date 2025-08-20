Штраф за спробу незаконного перетину кордону: суми, покарання, відповідальність

З початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, в Україні було запроваджено воєнний стан, який накладає низку обмежень на громадян. Серед них – заборона на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Водночас певні категорії чоловіків можуть виїжджати, але лише за наявності необхідних документів. Попри це, чоловіки намагаються покинути країну, щоб уникнути мобілізації.

Факти ICTV звернулися до юриста LCF Law Group Володимира Романчука, щоб з’ясувати, яка передбачена відповідальність за незаконний перетин кордону.

Зараз дивляться

Який штраф за незаконний перетин кордону

– Незаконний перетин кордону – це порушення правил його перетину, незалежно від того, чи використані для цього підроблені документи, транспортні засоби або обходи через ліс чи інші місцевості, – підкреслив юрист.

За це порушення передбачена адміністративна відповідальність за статтею 204-1 КУпАП, штраф за спробу незаконного перетину кордону:

штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 400 до 8 500 грн);

адміністративний арешт до 15 діб із конфіскацією знарядь та засобів порушення.

Якщо прикордонники виявляють чоловіка, який незаконно виїхав і бажає повернутися в Україну, також застосовується ст. 204-1 КУпАП.

Якщо строки притягнення не сплили, поліція складає адміністративний протокол. При виявленні порушника у лісі чи горах його доправляють до застави ДПСУ або відділку поліції, де фіксують правопорушення.

Незаконний перетин кордону: відповідальність

Кримінальна відповідальність за це правопорушення не передбачена, тобто людина повинна сплатити лише штраф. Проте є певні тонкощі, адже незаконний перетин кордону може супроводжуватися й іншими злочинами, за які вже передбачено кримінальну відповідальність.

Незаконний перетин кордону може супроводжуватися злочинами:

358 ККУ Стаття– підроблення документів. Найчастіше підробляють висновки військово-лікарської комісії. Передбачає штраф або обмеження волі.

369 ККУ Стаття– пропозиція неправомірної вигоди. Зазвичай це хабарі прикордонникам за пропуск через кордон. Такі дії караються штрафом від 17 000 до 68 000 гривень або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.

336 ККУ Стаття– ухилення від мобілізації. Часто чоловіки 18–60 років виїжджають за межі України, щоб уникнути мобілізації. Відповідальність – позбавлення волі на 2–5 років.

Організатори незаконного перетину несуть відповідальність за ч. 2 ст. 332 ККУ – 3–5 років ув’язнення.

Термін давності притягнення

За словами Володимира Романчука, за незаконний перетин кордону можна притягти до відповідальності протягом трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше року з моменту вчинення.

Суд визначає міру покарання, і є можливість пом’якшення у випадках:

добровільного повернення;

бажання долучитися до лав ЗСУ;

активного сприяння у розкритті порушень або викритті інших порушників.

Для повернення після незаконного виїзду Володимир Романчук радить спершу звернутися до Державної прикордонної служби з уточненням алгоритму дій. Далі процедура залежатиме від конкретних обставин незаконного перетину кордону.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.