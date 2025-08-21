Штраф за непредоставление декларации: сколько придется заплатить нарушителям

Налоговое законодательство Украины предусматривает обязанность подавать годовые декларации о доходах и имущественном состоянии, а также нести ответственность за нарушение этих норм.

Какая ответственность за непредставление декларации о доходах, читайте в нашем материале.

Ответственность за непредоставление декларации

Главное управление Государственной налоговой службы напоминает, что в соответствии со статьей 67 Конституции Украины каждый гражданин обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Ежегодно граждане подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своем имущественном состоянии и доходах за прошедший год.

В соответствии с Налоговым кодексом Украины (НКУ) все вопросы, касающиеся взимания налогов и сборов, регулируются его нормами. Налоговая декларация подается за базовый налоговый период, который для плательщиков налога на доходы физических лиц равен календарному году, и обычно срок подачи — до 1 мая года, следующего за отчетным (за исключением случаев, предусмотренных НКУ).

Раздел IV НКУ регулирует налогообложение доходов физических лиц. Налогоплательщиком является физическое лицо-резидент, получающее доходы как в Украине, так и из-за рубежа. Статья 16 НКУ определяет обязанности налогоплательщика: подавать в контролирующие органы декларации, отчетность и другие документы, связанные с исчислением и уплатой налогов. Пункт 179.1 статьи 179 НКУ прямо предусматривает обязанность подавать годовую налоговую декларацию.

Налогоплательщики, налоговые агенты и другие субъекты в случаях, предусмотренных НКУ, несут финансовую ответственность за нарушение налогового законодательства (ст. 110 НКУ). Физическое лицо несет финансовую ответственность при условии полной гражданской дееспособности. Законные представители плательщиков также несут финансовую ответственность за неисполнение налоговых обязанностей.

Размер штрафа за непредоставление декларации о доходах

Статья 111 НКУ устанавливает три вида юридической ответственности за непредставление декларации: финансовую, административную и уголовную. Финансовая ответственность применяется в виде штрафов за непредставление декларации или пени.

Штрафы за непредоставление декларации о доходах 2025:

Согласно пункту 120.1 статьи 120 НКУ штрафа в размере 340 гривен за каждое нарушение .

. Кроме того, в соответствии со статьей 164 Кодекса Украины

Следовательно, гражданин Украины, имеющий объект налогообложения налогом на доходы физических лиц и военным сбором, обязан подать налоговую декларацию и уплатить соответствующие налоговые обязательства. Штраф за несвоевременную подачу декларации — 340 гривен.

Источник: Главное управление Государственной налоговой службы

