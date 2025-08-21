Штраф за неподання декларації: скільки доведеться заплатити порушникам

Податкове законодавство України передбачає обов’язок подавати річні декларації про доходи та майновий стан, а також нести відповідальність за порушення цих норм.

Яка відповідальність за неподання декларації про доходи, читайте в нашому матеріалі.

Відповідальність за неподання декларації

Головне управління Державної податкової служби нагадує, що відповідно до статті 67 Конституції України кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори у порядку та розмірах, встановлених законом. Щорічно громадяни подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік.

Відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ) усі питання, що стосуються справляння податків і зборів, регулюються його нормами. Податкова декларація подається за базовий податковий період, який для платників податку на доходи фізичних осіб дорівнює календарному року, і зазвичай термін подання — до 1 травня року, що настає за звітним (за винятком випадків, передбачених ПКУ).

Розділ IV ПКУ регулює оподаткування доходів фізичних осіб. Платником податку є фізична особа-резидент, яка отримує доходи як в Україні, так і з-за кордону. Стаття 16 ПКУ визначає обов’язки платника: подавати до контролюючих органів декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків. Пункт 179.1 статті 179 ПКУ прямо передбачає обов’язок подавати річну податкову декларацію.

Платники податків, податкові агенти та інші суб’єкти у випадках, передбачених ПКУ, несуть фінансову відповідальність за порушення податкового законодавства (ст. 110 ПКУ). Фізична особа відповідає фінансово за умови повної цивільної дієздатності. Законні представники платників також несуть фінансову відповідальність за невиконання податкових обов’язків.

Розмір штрафу за неподання декларації про доходи

Стаття 111 ПКУ встановлює три види юридичної відповідальності за неподання декларації: фінансову, адміністративну та кримінальну. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафів за неподання декларації або пені.

Штрафи за неподання декларації про доходи 2025:

Згідно з пунктом 120.1 статті 120 ПКУ штрафу у розмірі 340 гривень за кожне порушення .

. Крім того, відповідно до статті 164 Кодексу України

Отже, громадянин України, який має об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, зобов’язаний подати податкову декларацію та сплатити відповідні податкові зобов’язання. Штраф за несвоєчасне подання декларації – 340 гривень.

Джерело: Головне управління Державної податкової служби

