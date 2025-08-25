Стоит ли накапливать пенсию на банковской карте и какие риски это несет

Сегодня многие пенсионеры, которые продолжают работать и имеют стабильный доход, откладывают свои пенсионные выплаты. Они просто остаются на банковской карте, ведь их не снимают месяцами. Это выглядит как удобный способ накопления, однако на практике подобное хранение средств несет значительные риски.

Стоит ли накапливать пенсию на банковской карте и как лучше хранить деньги, мы спросили у экономиста, руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

Стоит ли накапливать пенсию на карте

В Пенсионном фонде отмечают, что деньги на пенсионном счете могут заморозить при определенных условиях. В соответствии со статьей 49 Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании №1058-IV от 9 июля 2003 года, прекращение выплаты может осуществляться в случае неполучения назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд.

Это вовсе не означает, что каждый месяц пенсионеру нужно полностью снимать деньги. Необходимо лишь, чтобы на карте было видно движение средств. То есть пенсионер должен тратить или переводить хотя бы часть своей пенсии.

Также в Пенсионном фонде отмечают, что возобновление выплаты пенсии осуществляется в соответствии с решением территориального органа Пенсионного фонда, но для этого нужно обратиться в ПФУ. В течение 10 дней после выяснения обстоятельств произойдет возобновление выплат. Выплата пенсии возобновляется в соответствии с частью 3 статьи 35 и статьей 46 этого закона.

Но это не единственная причина, по которой накопление пенсии на карте — плохая идея.

Почему не стоит накапливать пенсию на банковской карте

Пенсионеры — это одна из самых уязвимых категорий населения, ведь они часто не обладают достаточной осведомленностью в современных технологиях и становятся легкой мишенью для мошенников.

Почему не стоит хранить пенсию на банковской карте:

Злоумышленники могут звонить, представляться сотрудниками банка или государственных учреждений, выманивать секретные коды или пароли, а иногда даже получать полный доступ к банковскому счету. Есть немало случаев, когда пенсионеры теряли все свои сбережения из-за обычного звонка или сообщения.

Также есть риски, связанные непосредственно с банком. Карту могут заблокировать из-за технических сбоев, подозрительных транзакций или даже из-за мелких ошибок в системе. Восстановить доступ к счету иногда довольно сложно и долго, особенно для людей старшего возраста. Бывают и неприятные ситуации, когда банки уменьшают лимиты снятия наличных или меняют условия обслуживания, что тоже создает проблемы.

Лучше накапливать пенсию на карте или наличными

По мнению экономиста, руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, ни один из двух вариантов — хранить деньги “под матрасом” дома или держать их на карте — не является удачной идеей.

По словам эксперта, деньги должны работать, ведь в обоих случаях сбережения обесцениваются. За 2024 год инфляция составила 12%, то есть именно столько потерял пенсионер, который весь год не использовал средства и не инвестировал их.

— Вот было у вас 100 тыс. грн, то через год вы потеряете 12 тыс. грн. Нет, деньги никуда не исчезнут, но купить на них теперь вы сможете значительно меньше, чем в прошлом году, — отметил эксперт.

Если совсем нет других вариантов и пенсионер все же хочет держать средства на счете, лучше уже рассмотреть депозит. Впрочем, отмечает экономист, проценты по депозиту облагаются налогом: общая налоговая нагрузка составляет 23% (18% НДФЛ и 5% военный сбор).

Эти проценты удерживаются именно с начисленного дохода, а не со всей суммы вклада. Несмотря на это, депозит все равно лучше полной потери покупательной способности из-за инфляции.

— Самым удачным инструментом сохранения и умеренного приумножения средств в настоящее время являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Их доходность примерно такая же, как у депозитов, но доход по ним не облагается налогом. Таким образом, пенсионер не платит 23%, как в случае с банковским вкладом, — резюмировал экономист.

Эксперт также отмечает, что сейчас идет война, поэтому если человек хранит деньги дома, всегда существует риск, что из-за атаки российских беспилотников или ракет в жилище может произойти пожар и сбережения сгорят вместе с другими вещами.

