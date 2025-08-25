Цены на АЗС в сентябре 2025 года: эксперт рассказал, чего ожидать в начале осени

В начале осени 2025 года украинские водители могут рассчитывать на изменения стоимости топлива на АЗС. На это, в частности, повлияли нефтяные котировки и курс валют.

Как изменятся цены на бензин, дизель и газ в сентябре 2025 года, рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко.

Что будет с ценами на топливо в сентябре 2025 года

По словам эксперта, есть большая вероятность того, что в сентябре 2025 года цены на топливо на украинских АЗС снизятся по сравнению с августом. Бензин и дизельное топливо могут подешеветь максимум на 2 грн, прогнозирует Сиренко.

Сейчас смотрят

— В августе европейский нефтяной рынок показал снижение по сравнению с июльскими котировками. Также произошло небольшое укрепление национальной валюты: гривна стала крепче по отношению к доллару. Это дает основания рассчитывать на снижение цен на заправках, — сказал Александр.

Что касается стоимости газа, то ситуация остается стабильной. Несмотря на рост спроса, внешние котировки позволяют удерживать цену на украинских АЗС. В сентябре 2025 года водители могут рассчитывать на удешевление газа примерно на 50 копеек.

Эксперт подчеркнул, что дефицита топлива в Украине нет, об этом свидетельствуют и акции, которые на выходных устраивают сети АЗС.

— Последние несколько недель крупные сети АЗС по выходным реализовывали топливо со значительными скидками — до 5-6 грн за литр. Это дает основания надеяться, что в сентябре цены будут снижаться и в будние дни, — добавил Сиренко.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.