Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії “Нафторинок”
Ціни на АЗС у вересні 2025 року: експерт розповів, чого очікувати на початку осені
На початку осені 2025 року українські водії можуть розраховувати на зміни вартості пального на АЗС. На це, зокрема, вплинули нафтові котирування та курс валют.
Як зміняться ціни на бензин, дизель і газ у вересні 2025 року, розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.
Що буде з цінами на пальне у вересні 2025
За словами експерта, є велика ймовірність того, що у вересні 2025 року ціни на пальне на українських АЗС знизяться порівняно із серпнем. Бензин і дизельне пальне можуть здешевшати максимум на 2 грн, прогнозує Сіренко.
– У серпні європейський нафтовий ринок показав зниження відносно липневих котирувань. Також відбулося невелике зміцнення національної валюти: гривня стала міцнішою щодо долара. Це дає підстави розраховувати на зниження цін на заправках, – сказав Олександр.
Щодо вартості газу, то ситуація залишається стабільною. Попри зростання попиту, зовнішні котирування дають змогу утримувати ціну на українських АЗС. У вересні 2025 року водії можуть розраховувати на зниження цін на газ приблизно на 50 копійок.
Експерт наголосив, що дефіциту пального в Україні немає, про це свідчать й акції, які на вихідних влаштовують мережі АЗС.
– Останні кілька тижнів великі мережі АЗС на вихідних реалізовували пальне зі значними знижками – до 5-6 грн за літр. Це дає підстави сподіватися, що у вересні ціни знижуватимуться й у будні дні, – додав Сіренко.