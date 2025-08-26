Социальная стипендия: кто имеет право получить в 2025 году
Социальные стипендии назначаются для финансовой поддержки студентов, нуждающихся в дополнительных средствах во время обучения. Их выплата осуществляется на основании государственных льгот и гарантий, предусмотренных законодательством Украины.
Как получить социальную стипендию и кто может это сделать, читайте в нашем материале.
Кто получает социальную стипендию в 2025 году
В марте 2025 года правительство упростило процедуру получения социальной стипендии. Право на получение социальной стипендии регулируется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для выплат социальных стипендий студентам учреждений профессионального предвысшего и высшего образования (постановление № 1045).
Согласно этому постановлению, право на получение социальной стипендии имеют отдельные категории студентов, обучающихся в учреждениях профессионального предвысшего образования или в учреждениях высшего образования государственной формы собственности по дневной форме обучения.
Категории студентов, которые могут получить социальную стипендию в 2025 году:
- Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа, которые продолжают обучение до достижения 23 лет или до окончания учебного заведения.
- Лица в возрасте 18-23 лет, оставшиеся без родителей в период обучения (в частности те, чьи родители умерли, погибли или пропали без вести).
- Лица, имеющие право на социальную стипендию в соответствии с Законом Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
- Шахтеры со стажем подземной работы не менее 3 лет (статья 5 Закона Украины О повышении престижности шахтерского труда).
- Лица, которые стали студентами в течение трех лет после получения базового или полного среднего образования, если их родители являются шахтерами со стажем не менее 15 лет или погибли в результате несчастного случая на производстве.
- Лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, а также участники боевых действий в соответствии с Законом Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты, и дети этих категорий до достижения ими 23 лет.
- Лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения, а также их дети до 23 лет.
- Дети одного из родителей, погибшего во время массовых акций гражданского протеста или в результате полученных тогда ранений, контузии или увечий.
- Дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, до достижения ими 23 лет или до окончания учебного заведения.
- Лица, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины (постановление № 218).
- Дети с инвалидностью I–III группы.
- Студенты из семей, получающих помощь в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.
- Дети лиц, погибших или умерших в результате Революции Достоинства или боевых действий.
- Дети, проживающие в населенных пунктах на линии соприкосновения — до окончания обучения или до достижения ими 23 лет, при условии, что на момент обращения за назначением стипендии, а также на момент зачисления в учебное заведение, населенный пункт находился в перечне населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения (постановление КМУ № 1000).
Размер социальной стипендии в 2025 году
Размер социальной стипендии определяется в зависимости от категории студента:
- Студенты (курсанты) учреждений профессионального предвысшего образования получают 890 грн в месяц;
- Студенты учреждений высшего образования получают 1 180 грн в месяц;
- Дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки в возрасте 18–23 лет, получают 4 542 грн в месяц;
- Дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки до 18 лет, получают 4 794 грн в месяц.
Социальная стипендия: как получить
Согласно информации, указанной на Правительственном портале, для оформления социальной стипендии необходимо написать заявление в деканат в произвольной форме. В нем следует указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания и основания для получения стипендии.
Также придется приложить копии документов:
- паспорт,
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или РНОКПП,
- студенческий билет,
- подтверждение принадлежности к льготной категории.
Далее нужно будет ожидать решения стипендиальной комиссии. Оно принимается в течение трех рабочих дней. Если решение будет положительным, стипендия будет выплачиваться ежемесячно до окончания обучения или до достижения 23 лет, в зависимости от льготной категории.
Напомним, что с 1 сентября 2025 года Кабинет Министров Украины повышает размер президентских стипендий для различных категорий соискателей образования:
- Учащиеся профессионально-технических заведений — до 6 320 грн в месяц;
- Студенты колледжей и техникумов — до 7 600 грн в месяц;
- Студенты университетов — до 10 000 грн в месяц;
- Аспиранты — до 23 700 грн в месяц.
Такое повышение имеет целью дополнительно поддержать талантливую молодежь и стимулировать ее к успешной учебе.