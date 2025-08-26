Социальные стипендии назначаются для финансовой поддержки студентов, нуждающихся в дополнительных средствах во время обучения. Их выплата осуществляется на основании государственных льгот и гарантий, предусмотренных законодательством Украины.

Как получить социальную стипендию и кто может это сделать, читайте в нашем материале.

Кто получает социальную стипендию в 2025 году

В марте 2025 года правительство упростило процедуру получения социальной стипендии. Право на получение социальной стипендии регулируется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для выплат социальных стипендий студентам учреждений профессионального предвысшего и высшего образования (постановление № 1045).

Согласно этому постановлению, право на получение социальной стипендии имеют отдельные категории студентов, обучающихся в учреждениях профессионального предвысшего образования или в учреждениях высшего образования государственной формы собственности по дневной форме обучения.

Категории студентов, которые могут получить социальную стипендию в 2025 году:

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа, которые продолжают обучение до достижения 23 лет или до окончания учебного заведения.

Лица в возрасте 18-23 лет, оставшиеся без родителей в период обучения (в частности те, чьи родители умерли, погибли или пропали без вести).

Лица, имеющие право на социальную стипендию в соответствии с Законом Украины

Шахтеры со стажем подземной работы не менее 3 лет (статья 5 Закона Украины

Лица, которые стали студентами в течение трех лет после получения базового или полного среднего образования, если их родители являются шахтерами со стажем не менее 15 лет или погибли в результате несчастного случая на производстве.

Лица, признанные пострадавшими участниками Революции Достоинства, а также участники боевых действий в соответствии с Законом Украины

Лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения, а также их дети до 23 лет.

Дети одного из родителей, погибшего во время массовых акций гражданского протеста или в результате полученных тогда ранений, контузии или увечий.

Дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица, до достижения ими 23 лет или до окончания учебного заведения.

Лица, которым назначены социальные стипендии Верховной Рады Украины (постановление № 218

Дети с инвалидностью I–III группы.

Студенты из семей, получающих помощь в соответствии с Законом Украины

Дети лиц, погибших или умерших в результате Революции Достоинства или боевых действий.

Дети, проживающие в населенных пунктах на линии соприкосновения — до окончания обучения или до достижения ими 23 лет, при условии, что на момент обращения за назначением стипендии, а также на момент зачисления в учебное заведение, населенный пункт находился в перечне населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения (постановление КМУ № 1000

Размер социальной стипендии в 2025 году

Размер социальной стипендии определяется в зависимости от категории студента:

Студенты (курсанты) учреждений профессионального предвысшего образования получают 890 грн в месяц;

Студенты учреждений высшего образования получают 1 180 грн в месяц;

Дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки в возрасте 18–23 лет, получают 4 542 грн в месяц;

Дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки до 18 лет, получают 4 794 грн в месяц.

Социальная стипендия: как получить

Согласно информации, указанной на Правительственном портале, для оформления социальной стипендии необходимо написать заявление в деканат в произвольной форме. В нем следует указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес проживания и основания для получения стипендии.

Также придется приложить копии документов:

паспорт,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или РНОКПП,

студенческий билет,

подтверждение принадлежности к льготной категории.

Далее нужно будет ожидать решения стипендиальной комиссии. Оно принимается в течение трех рабочих дней. Если решение будет положительным, стипендия будет выплачиваться ежемесячно до окончания обучения или до достижения 23 лет, в зависимости от льготной категории.

Напомним, что с 1 сентября 2025 года Кабинет Министров Украины повышает размер президентских стипендий для различных категорий соискателей образования:

Учащиеся профессионально-технических заведений — до 6 320 грн в месяц;

Студенты колледжей и техникумов — до 7 600 грн в месяц;

Студенты университетов — до 10 000 грн в месяц;

Аспиранты — до 23 700 грн в месяц.

Такое повышение имеет целью дополнительно поддержать талантливую молодежь и стимулировать ее к успешной учебе.

