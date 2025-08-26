Соціальні стипендії призначаються для фінансової підтримки студентів, які потребують додаткових коштів під час навчання. Їхня виплата здійснюється на підставі державних пільг і гарантій, передбачених законодавством України.

Як отримати соціальну стипендію та хто може це зробити, читайте в нашому матеріалі.

Хто отримує соціальну стипендію у 2025 році

У березні 2025 року Уряд спростив процедуру отримання соціальної стипендії. Право на отримання соціальної стипендії регулюється відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для виплат соціальних стипендій студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти (постанова № 1045).

Зараз дивляться

Згідно з цією постановою, право на отримання соціальної стипендії мають окремі категорії студентів, які навчаються у закладах фахової передвищої освіти або у закладах вищої освіти державної форми власності за денною формою навчання.

Категорії студентів, які можуть отримати соціальну стипендію у 2025 році:

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа, які продовжують навчання до досягнення 23 років або до закінчення закладу освіти.

Особи віком 18–23 років, які залишилися без батьків у період навчання (зокрема ті, чиї батьки померли, загинули або зникли безвісти).

Закону України Особи, які мають право на соціальну стипендію відповідно доПро статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Закону України Шахтарі зі стажем підземної роботи не менше 3 років (стаття 5Про підвищення престижності шахтарської праці).

Особи, які стали студентами протягом трьох років після здобуття базової чи повної середньої освіти, якщо їхні батьки є шахтарями зі стажем не менше 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві.

Закону України Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, а також учасники бойових дій відповідно доПро статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, і діти цих категорій до досягнення ними 23 років.

Особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їхнього звільнення, а також їхні діти до 23 років.

Діти одного з батьків, який загинув під час масових акцій громадянського протесту або внаслідок отриманих тоді поранень, контузії чи каліцтва.

Діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, до досягнення ними 23 років або до закінчення навчального закладу.

№ 218 Особи, яким призначено соціальні стипендії Верховної Ради України (постанова).

Діти з інвалідністю I–III групи.

Закону України Студенти із сімей, які отримують допомогу відповідно доПро державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Діти осіб, які загинули або померли внаслідок Революції Гідності чи бойових дій.

№ 1000 Діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення — до закінчення навчання або до досягнення ними 23 років, за умови, що на момент звернення за призначенням стипендії, а також на момент зарахування до закладу, населений пункт перебував у переліку населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення (постанова КМУ).

Розмір соціальної стипендії у 2025 році

Розмір соціальної стипендії визначається залежно від категорії студента:

Студенти (курсанти) закладів фахової передвищої освіти отримують 890 грн на місяць;

Студенти закладів вищої освіти отримують 1 180 грн на місяць;

Діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування віком 18–23 роки, отримують 4 542 грн на місяць;

Діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування до 18 років, отримують 4 794 грн на місяць.

Соціальна стипендія: як отримати

Відповідно до інформації, зазначеної на Урядовому порталі, для оформлення соціальної стипендії потрібно написати заяву до деканату у довільній формі. У ній слід вказати прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, адресу проживання та підстави для отримання стипендії.

Також доведеться додати копії документів:

паспорт,

реєстраційний номер облікової картки платника податків або РНОКПП,

студентський квиток,

підтвердження належності до пільгової категорії.

Далі потрібно буде очікувати рішення стипендіальної комісії. Його ухвалюють протягом трьох робочих днів. Якщо рішення буде позитивним, стипендія виплачуватиметься щомісяця до завершення навчання або до досягнення 23 років, залежно від пільгової категорії.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2025 року Кабінет Міністрів України підвищує розмір президентських стипендій для різних категорій здобувачів освіти:

Учні професійно-технічних закладів — до 6 320 грн на місяць;

Студенти коледжів і технікумів — до 7 600 грн на місяць;

Студенти університетів — до 10 000 грн на місяць;

Аспіранти — до 23 700 грн на місяць.

Таке підвищення має на меті додатково підтримати талановиту молодь і стимулювати її до успішного навчання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.