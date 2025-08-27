Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал к рассмотрению во втором чтении законопроект №12117 об усовершенствовании работы индустриальных парков.

Об этом сообщил инициатор законопроекта, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

— Это изменения, которые родились в результате практической работы индустриальных парков. По моему мнению, каждый инструмент политики развития украинских производителей Сделано в Украине нужно время от времени прогонять через замечания и предложения предпринимателей, чтобы все процедуры работали корректно и на результат. А для индустриальных парков главный KPI — строительство новых заводов, несмотря на войну, — отметил Дмитрий Кисилевский.

Совершенствование работы индустриальных парков

По состоянию на конец 2024 года в индустриальных парках 25 заводов были построены или строились. Около 180 МВт электрической мощности для подключения и более 100 тыс. кв. м. промышленной недвижимости индустриальные парки предлагают для новых и перемещенных предприятий.

В 2025 году заводы в индустриальных парках продолжают запускаться. Только за последние месяцы этого года открылся завод по переработке промышленной конопли в ИП Марижаны, завод по агропереработке в ИП Западноукраинский промышленный хаб, в ИП Белая Церковь запустился завод финской Пейко Групп по производству стройматериалов. Еще около 10 заводов находятся в активной фазе строительства.

В законопроекте №12117 урегулированы следующие вопросы:

  • Четкое разграничение функций всех субъектов ИП.
  • Предоставление возможности инициатору создания ИП — субъекту хозяйствования также быть управляющей компанией без создания отдельного юридического лица.
  • Внедрение понятия эко-индустриальный парк, предусмотрена процедура получения статуса эко-индустриального парка, предоставлены полномочия Кабинету Министров устанавливать критерии для эко-индустриальных парков.
  • Внедрение нового вида целевого назначения земельных участков – земли индустриальных парков.
  • Урегулировано расширение и уменьшение площади индустриального парка.
  • Урегулирование вопроса о переходе прав собственности на земельный участок в пределах индустриального парка от инициатора парка к другому лицу.
  • Расширены возможности создания ИП: разрешено считать земельные участки смежными при наличии между ними полезащитных лесных полос.
  • Совершенствование процедурных вопросов, связанных с включением и исключением индустриальных парков из Реестра.
  • Усовершенствована конкурсная процедура по выбору управляющей компании.
  • Усовершенствованы полномочия уполномоченного органа.
  • Урегулирование случая утраты статуса участника индустриального парка.
  • Введена возможность для управляющих компаний, основным видом деятельности которых является предоставление в аренду недвижимого имущества, получать государственную поддержку, предоставляемую субъектам малого и среднего предпринимательства (кредиты в рамках программы 5-7-9).
  • Сняты временные ограничения по приобретению мощности для малых систем распределения электроэнергии в индустриальных парках.
  • Усовершенствованы положения о государственном стимулировании ИП, в том числе путем передачи международной технической помощи от органов местного самоуправления к ИП.

Законопроект № 12117 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функционирования индустриальных парков был принят в первом чтении (за основу) Верховной Радой 11 февраля 2025 года.

Индустриальные парки являются составной частью инвестиционной политики развития украинских производителей Сделано в Украине. Ее целью является создание условий для развития внутреннего производства, привлечения инвестиций и увеличения несырьевого экспорта.

