Комитет Рады поддержал совершенствование работы индустриальных парков – Кисилевский
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал к рассмотрению во втором чтении законопроект №12117 об усовершенствовании работы индустриальных парков.
Об этом сообщил инициатор законопроекта, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
— Это изменения, которые родились в результате практической работы индустриальных парков. По моему мнению, каждый инструмент политики развития украинских производителей Сделано в Украине нужно время от времени прогонять через замечания и предложения предпринимателей, чтобы все процедуры работали корректно и на результат. А для индустриальных парков главный KPI — строительство новых заводов, несмотря на войну, — отметил Дмитрий Кисилевский.
Совершенствование работы индустриальных парков
По состоянию на конец 2024 года в индустриальных парках 25 заводов были построены или строились. Около 180 МВт электрической мощности для подключения и более 100 тыс. кв. м. промышленной недвижимости индустриальные парки предлагают для новых и перемещенных предприятий.
В 2025 году заводы в индустриальных парках продолжают запускаться. Только за последние месяцы этого года открылся завод по переработке промышленной конопли в ИП Марижаны, завод по агропереработке в ИП Западноукраинский промышленный хаб, в ИП Белая Церковь запустился завод финской Пейко Групп по производству стройматериалов. Еще около 10 заводов находятся в активной фазе строительства.
В законопроекте №12117 урегулированы следующие вопросы:
- Четкое разграничение функций всех субъектов ИП.
- Предоставление возможности инициатору создания ИП — субъекту хозяйствования также быть управляющей компанией без создания отдельного юридического лица.
- Внедрение понятия эко-индустриальный парк, предусмотрена процедура получения статуса эко-индустриального парка, предоставлены полномочия Кабинету Министров устанавливать критерии для эко-индустриальных парков.
- Внедрение нового вида целевого назначения земельных участков – земли индустриальных парков.
- Урегулировано расширение и уменьшение площади индустриального парка.
- Урегулирование вопроса о переходе прав собственности на земельный участок в пределах индустриального парка от инициатора парка к другому лицу.
- Расширены возможности создания ИП: разрешено считать земельные участки смежными при наличии между ними полезащитных лесных полос.
- Совершенствование процедурных вопросов, связанных с включением и исключением индустриальных парков из Реестра.
- Усовершенствована конкурсная процедура по выбору управляющей компании.
- Усовершенствованы полномочия уполномоченного органа.
- Урегулирование случая утраты статуса участника индустриального парка.
- Введена возможность для управляющих компаний, основным видом деятельности которых является предоставление в аренду недвижимого имущества, получать государственную поддержку, предоставляемую субъектам малого и среднего предпринимательства (кредиты в рамках программы 5-7-9).
- Сняты временные ограничения по приобретению мощности для малых систем распределения электроэнергии в индустриальных парках.
- Усовершенствованы положения о государственном стимулировании ИП, в том числе путем передачи международной технической помощи от органов местного самоуправления к ИП.
Законопроект № 12117 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функционирования индустриальных парков был принят в первом чтении (за основу) Верховной Радой 11 февраля 2025 года.
Индустриальные парки являются составной частью инвестиционной политики развития украинских производителей Сделано в Украине. Ее целью является создание условий для развития внутреннего производства, привлечения инвестиций и увеличения несырьевого экспорта.
Фото: Дмитрий Кисилевский