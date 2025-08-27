Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития поддержал к рассмотрению во втором чтении законопроект №12117 об усовершенствовании работы индустриальных парков.

Об этом сообщил инициатор законопроекта, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

— Это изменения, которые родились в результате практической работы индустриальных парков. По моему мнению, каждый инструмент политики развития украинских производителей Сделано в Украине нужно время от времени прогонять через замечания и предложения предпринимателей, чтобы все процедуры работали корректно и на результат. А для индустриальных парков главный KPI — строительство новых заводов, несмотря на войну, — отметил Дмитрий Кисилевский.

Совершенствование работы индустриальных парков

По состоянию на конец 2024 года в индустриальных парках 25 заводов были построены или строились. Около 180 МВт электрической мощности для подключения и более 100 тыс. кв. м. промышленной недвижимости индустриальные парки предлагают для новых и перемещенных предприятий.

Сейчас смотрят

В 2025 году заводы в индустриальных парках продолжают запускаться. Только за последние месяцы этого года открылся завод по переработке промышленной конопли в ИП Марижаны, завод по агропереработке в ИП Западноукраинский промышленный хаб, в ИП Белая Церковь запустился завод финской Пейко Групп по производству стройматериалов. Еще около 10 заводов находятся в активной фазе строительства.

В законопроекте №12117 урегулированы следующие вопросы:

Четкое разграничение функций всех субъектов ИП.

Предоставление возможности инициатору создания ИП — субъекту хозяйствования также быть управляющей компанией без создания отдельного юридического лица.

Внедрение понятия эко-индустриальный парк, предусмотрена процедура получения статуса эко-индустриального парка, предоставлены полномочия Кабинету Министров устанавливать критерии для эко-индустриальных парков.

Внедрение нового вида целевого назначения земельных участков – земли индустриальных парков.

Урегулировано расширение и уменьшение площади индустриального парка.

Урегулирование вопроса о переходе прав собственности на земельный участок в пределах индустриального парка от инициатора парка к другому лицу.

Расширены возможности создания ИП: разрешено считать земельные участки смежными при наличии между ними полезащитных лесных полос.

Совершенствование процедурных вопросов, связанных с включением и исключением индустриальных парков из Реестра.

Усовершенствована конкурсная процедура по выбору управляющей компании.

Усовершенствованы полномочия уполномоченного органа.

Урегулирование случая утраты статуса участника индустриального парка.

Введена возможность для управляющих компаний, основным видом деятельности которых является предоставление в аренду недвижимого имущества, получать государственную поддержку, предоставляемую субъектам малого и среднего предпринимательства (кредиты в рамках программы 5-7-9).

Сняты временные ограничения по приобретению мощности для малых систем распределения электроэнергии в индустриальных парках.

Усовершенствованы положения о государственном стимулировании ИП, в том числе путем передачи международной технической помощи от органов местного самоуправления к ИП.

Законопроект № 12117 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функционирования индустриальных парков был принят в первом чтении (за основу) Верховной Радой 11 февраля 2025 года.

Индустриальные парки являются составной частью инвестиционной политики развития украинских производителей Сделано в Украине. Ее целью является создание условий для развития внутреннего производства, привлечения инвестиций и увеличения несырьевого экспорта.

Фото: Дмитрий Кисилевский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.