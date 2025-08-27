Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав до розгляду у другому читанні законопроєкт №12117 щодо удосконалення роботи індустріальних парків.

Про це повідомив ініціатор законопроєкту, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

– Це зміни, які народились в результаті практичної роботи індустріальних парків. На мою думку, кожен інструмент політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні треба час від часу проганяти через зауваження та пропозиції підприємців, щоб усі процедури працювали коректно і на результат. А для індустріальних парків головний KPI – будівництво нових заводів попри війну, – відзначив Дмитро Кисилевський.

Удосконалення роботи індустріальних парків

Станом на кінець 2024 року в індустріальних парках 25 заводів були збудовані або будувалися. Близько 180 МВт електричної потужності для приєднання і понад 100 тис кв. м. промислової нерухомості індустріальні парки пропонують для нових і релокованих підприємств.

У 2025 році заводи в індустріальних парках продовжують запускатися. Лише за останні місяці цього року відкрився завод з переробки промислових конопель в ІП Марижани, завод з агропереробки в ІП Західноукраїнський промисловий хаб, в ІП Біла Церква запустився завод фінської Пейко Груп з виробництва будматеріалів. Ще близько 10 заводів в активній фазі будівництва.

У законопроєкті №12117 врегульовані такі питання:

Чітке розмежування функцій всіх суб’єктів ІП.

Надання можливості ініціатору створення ІП – суб’єкту господарювання також бути керівною компанією без створення окремої юридичної особи.

Впровадження поняття екоіндустріальний парк, передбачено процедуру отримання статусу екоіндустріального парку, надано повноваження Кабінету міністрів встановлювати критерії для екоіндустріальних парків.

Впровадження нового виду цільового призначення земельних ділянок – землі індустріальних парків.

Врегульовано розширення і зменшення площі індустріального парку.

Врегулювання питання щодо переходу прав власності на земельну ділянку в межах індустріального парку від ініціатора парку до іншої особи.

Розширено можливості створення ІП: дозволено вважати земельні ділянки суміжними у разі наявності між ними полезахисних лісових смуг.

Удосконалення процедурних питань, пов’язаних з включенням та виключенням індустріальних парків з Реєстру.

Удосконалено конкурсну процедуру щодо вибору керівної компанії.

Удосконалено повноваження уповноваженого органу.

Врегулювання випадку втрати статусу учасника індустріального парку.

Впроваджено можливість для керівних компаній, основним видом діяльності яких є надання в оренду нерухомого майна, отримувати державну підтримку, яка надається суб’єктам малого і середнього підприємництва (кредити в рамках програми 5-7-9).

Знято часові обмеження з набуття потужності для малих систем розподілу електроенергії в індустріальних парках.

Вдосконалено положення щодо державного стимулювання ІП, зокрема шляхом передання міжнародної технічної допомоги від органів місцевого самоврядування до ІП.

Законопроєкт № 12117 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків було ухвалено у першому читанні (за основу) Верховною Радою 11 лютого 2025 року.

Індустріальні парки є складовою інвестиційної політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Її метою є створення умов для розвитку внутрішнього виробництва, залучення інвестицій і збільшення несировинного експорту.

Фото: Дмитро Кисилевський

