Комітет Ради підтримав удосконалення роботи індустріальних парків – Кисилевський
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав до розгляду у другому читанні законопроєкт №12117 щодо удосконалення роботи індустріальних парків.
Про це повідомив ініціатор законопроєкту, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
– Це зміни, які народились в результаті практичної роботи індустріальних парків. На мою думку, кожен інструмент політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні треба час від часу проганяти через зауваження та пропозиції підприємців, щоб усі процедури працювали коректно і на результат. А для індустріальних парків головний KPI – будівництво нових заводів попри війну, – відзначив Дмитро Кисилевський.
Удосконалення роботи індустріальних парків
Станом на кінець 2024 року в індустріальних парках 25 заводів були збудовані або будувалися. Близько 180 МВт електричної потужності для приєднання і понад 100 тис кв. м. промислової нерухомості індустріальні парки пропонують для нових і релокованих підприємств.
У 2025 році заводи в індустріальних парках продовжують запускатися. Лише за останні місяці цього року відкрився завод з переробки промислових конопель в ІП Марижани, завод з агропереробки в ІП Західноукраїнський промисловий хаб, в ІП Біла Церква запустився завод фінської Пейко Груп з виробництва будматеріалів. Ще близько 10 заводів в активній фазі будівництва.
У законопроєкті №12117 врегульовані такі питання:
- Чітке розмежування функцій всіх суб’єктів ІП.
- Надання можливості ініціатору створення ІП – суб’єкту господарювання також бути керівною компанією без створення окремої юридичної особи.
- Впровадження поняття екоіндустріальний парк, передбачено процедуру отримання статусу екоіндустріального парку, надано повноваження Кабінету міністрів встановлювати критерії для екоіндустріальних парків.
- Впровадження нового виду цільового призначення земельних ділянок – землі індустріальних парків.
- Врегульовано розширення і зменшення площі індустріального парку.
- Врегулювання питання щодо переходу прав власності на земельну ділянку в межах індустріального парку від ініціатора парку до іншої особи.
- Розширено можливості створення ІП: дозволено вважати земельні ділянки суміжними у разі наявності між ними полезахисних лісових смуг.
- Удосконалення процедурних питань, пов’язаних з включенням та виключенням індустріальних парків з Реєстру.
- Удосконалено конкурсну процедуру щодо вибору керівної компанії.
- Удосконалено повноваження уповноваженого органу.
- Врегулювання випадку втрати статусу учасника індустріального парку.
- Впроваджено можливість для керівних компаній, основним видом діяльності яких є надання в оренду нерухомого майна, отримувати державну підтримку, яка надається суб’єктам малого і середнього підприємництва (кредити в рамках програми 5-7-9).
- Знято часові обмеження з набуття потужності для малих систем розподілу електроенергії в індустріальних парках.
- Вдосконалено положення щодо державного стимулювання ІП, зокрема шляхом передання міжнародної технічної допомоги від органів місцевого самоврядування до ІП.
Законопроєкт № 12117 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків було ухвалено у першому читанні (за основу) Верховною Радою 11 лютого 2025 року.
Індустріальні парки є складовою інвестиційної політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Її метою є створення умов для розвитку внутрішнього виробництва, залучення інвестицій і збільшення несировинного експорту.
Фото: Дмитро Кисилевський