Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку підтримав до розгляду у другому читанні законопроєкт №12117 щодо удосконалення роботи індустріальних парків.

Про це повідомив ініціатор законопроєкту, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

– Це зміни, які народились в результаті практичної роботи індустріальних парків. На мою думку, кожен інструмент політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні треба час від часу проганяти через зауваження та пропозиції підприємців, щоб усі процедури працювали коректно і на результат. А для індустріальних парків головний KPI – будівництво нових заводів попри війну, – відзначив Дмитро Кисилевський.

Удосконалення роботи індустріальних парків

Станом на кінець 2024 року в індустріальних парках 25 заводів були збудовані або будувалися. Близько 180 МВт електричної потужності для приєднання і понад 100 тис кв. м. промислової нерухомості індустріальні парки пропонують для нових і релокованих підприємств.

У 2025 році заводи в індустріальних парках продовжують запускатися. Лише за останні місяці цього року відкрився завод з переробки промислових конопель в ІП Марижани, завод з агропереробки в ІП Західноукраїнський промисловий хаб, в ІП Біла Церква запустився завод фінської Пейко Груп з виробництва будматеріалів. Ще близько 10 заводів в активній фазі будівництва.

У законопроєкті №12117 врегульовані такі питання:

  • Чітке розмежування функцій всіх суб’єктів ІП.
  • Надання можливості ініціатору створення ІП – суб’єкту господарювання також бути керівною компанією без створення окремої юридичної особи.
  • Впровадження поняття екоіндустріальний парк, передбачено процедуру отримання статусу екоіндустріального парку, надано повноваження Кабінету міністрів встановлювати критерії для екоіндустріальних парків.
  • Впровадження нового виду цільового призначення земельних ділянок – землі індустріальних парків.
  • Врегульовано розширення і зменшення площі індустріального парку.
  • Врегулювання питання щодо переходу прав власності на земельну ділянку в межах індустріального парку від ініціатора парку до іншої особи.
  • Розширено можливості створення ІП: дозволено вважати земельні ділянки суміжними у разі наявності між ними полезахисних лісових  смуг.
  • Удосконалення процедурних питань, пов’язаних з включенням та виключенням індустріальних парків з Реєстру.
  • Удосконалено конкурсну процедуру щодо вибору керівної компанії.
  • Удосконалено повноваження уповноваженого органу.
  • Врегулювання випадку втрати статусу учасника індустріального парку.
  • Впроваджено можливість для керівних компаній, основним видом діяльності яких є надання в оренду нерухомого майна, отримувати державну підтримку, яка надається суб’єктам малого і середнього підприємництва (кредити в рамках програми 5-7-9).
  • Знято часові обмеження з набуття потужності для малих систем розподілу електроенергії в індустріальних парках.
  • Вдосконалено положення щодо державного стимулювання ІП, зокрема шляхом передання міжнародної технічної допомоги від органів місцевого самоврядування до ІП.

Законопроєкт № 12117 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування індустріальних парків було ухвалено у першому читанні (за основу) Верховною Радою 11 лютого 2025 року.

Індустріальні парки є складовою інвестиційної політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Її метою є створення умов для розвитку внутрішнього виробництва, залучення інвестицій і збільшення несировинного експорту.

