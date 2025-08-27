Запорожье — это крупный областной город с развитой сетью общественного транспорта. Горожане и гости города могут воспользоваться трамваями, троллейбусами, автобусами, а также маршрутками для поездок в разные части города.

Какова стоимость проезда в Запорожье, читайте в нашем материале.

Как платить за проезд в Запорожье: виды оплаты

Согласно данным Запорожэлектротранс:

стоимость проезда в Запорожье на троллейбусе в настоящее время составляет 15 грн;

стоимость проезда в Запорожье на трамвае — 15 грн;

стоимость проезда для студентов в автобусе, трамвае и троллейбусе составляет 15 грн, а для школьников 7,50 грн.

Проезд можно оплатить как наличными, так и бесконтактными способами через терминал-валидатор банковской картой или устройством на телефоне с функцией NFC. Также доступна оплата через QR-код или мобильное приложение EasyPay.

Сколько стоит проезд в Запорожье: стоимость проездных билетов

Можно также приобрести месячный проездной документ. Его стоимость зависит от количества поездок, видов транспорта, на которые покупается билет.

Стоимость проездных билетов на месяц:

Для одного вида транспорта (трамвай, троллейбус или автобус) месячный билет стоит 900 грн, что рассчитано на 60 поездок в месяц.

Для двух видов транспорта (например, трамвай и троллейбус или трамвай и автобус) месячный билет стоит 1125 грн, что рассчитано на 75 поездок.

Если проездной покупается на все три вида транспорта: трамвай, троллейбус и автобус, то его стоимость составляет 1350 грн, расчет осуществляется на 90 поездок, то есть по 30 поездок на каждый вид транспорта.

Для студентов цены ниже:

на один вид транспорта — 450 грн,

на два вида — 562,50 грн,

на три вида — 675 грн.

Для учеников проездные документы стоят аналогично:

на один вид транспорта — 450 грн,

на два вида — 562,50 грн,

на три вида — 675 грн.

Стоимость проезда маршруткой в Запорожье

В соответствии с решением исполнительного комитета Запорожского городского совета от 04.03.2025 №152 О тарифе на услуги городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус) и пассажирского автомобильного транспорта (на автобусных маршрутах общего пользования), стоимость проезда в транспорте в Запорожье выросла.

Цены на проезд в Запорожье в автобусах и маршрутках:

для коммунальных автобусов — 15,00 грн;

для автобусов частных перевозчиков — 17,00 грн;

на маршрутах №10, 36, 58, 96 — 18,00 грн за пассажира.

Тариф на перевозку пассажиров и багажа в городском электротранспорте (трамвай, троллейбус) установлен на уровне 15,00 грн за поездку. Указанные тарифы вступили в силу с 10 марта 2025 года.

