Скільки коштує проїзд у Запоріжжі у 2025 році: актуальні ціни
Запоріжжя – це велике обласне місто з розвиненою мережею громадського транспорту. Містяни та гості міста можуть скористатися трамваями, тролейбусами, автобусами, а також маршрутками для поїздок у різні частини міста.
Яка вартість проїду у Запоріжжі, читайте в нашому матеріалі.
Як платити за проїзд у Запоріжжі: види оплати
Відповідно до даних Запоріжелектротранс:
- вартість проїду у Запоріжжі тролейбусом наразі становить 15 грн;
- вартість проїду у Запоріжжі у трамваї – 15 грн;
- вартість проїзду для студентів в автобусі, трамваї та тролейбусі становить 15 грн, а для учнів 7,50 грн.
Проїзд можна оплатити як готівкою, так і безконтактними способами через термінал-валідатор банківською карткою або пристроєм на телефоні з функцією NFC. Також доступна оплата через QR-код або мобільний додаток EasyPay.
Скільки коштує проїзд у Запоріжжі: вартість проїзних квитків
Можна також придбати місячний проїзний документ. Його вартість залежить від кількості поїздок, видів транспорту, на які купується квиток.
Вартість проїзних квитків на місяць:
- Для одного виду транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) місячний квиток коштує 900 грн, що розраховано на 60 поїздок на місяць.
- Для двох видів транспорту (наприклад, трамвай та тролейбус або трамвай та автобус) місячний квиток коштує 1125 грн, що розраховано на 75 поїздок.
- Якщо проїзний купується на всі три види транспорту: трамвай, тролейбус та автобус, то його вартість становить 1350 грн, розрахунок здійснюється на 90 поїздок, тобто по 30 поїздок на кожен вид транспорту.
Для студентів ціни нижчі:
- на один вид транспорту — 450 грн,
- на два види — 562,50 грн,
- на три види — 675 грн.
Для учнів проїзні документи коштують аналогічно:
- на один вид транспорту — 450 грн,
- на два види — 562,50 грн,
- на три види — 675 грн.
Вартість проїзду маршруткою у Запоріжжі
Відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 04.03.2025 №152 Про тариф на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та пасажирського автомобільного транспорту (на автобусних маршрутах загального користування), вартість проїзду у транспорті у Запоріжжі зросла.
Ціни на проїзд у Запоріжжі в автобусах та маршрутках:
- для комунальних автобусів — 15,00 грн;
- для автобусів приватних перевізників — 17,00 грн;
- на маршрутах №10, 36, 58, 96 — 18,00 грн за пасажира.
Тариф на перевезення пасажирів та багажу в міському електротранспорті (трамвай, тролейбус) встановлено на рівні 15,00 грн за поїздку. Вказані тарифи набули чинності з 10 березня 2025 року.