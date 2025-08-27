Запоріжжя – це велике обласне місто з розвиненою мережею громадського транспорту. Містяни та гості міста можуть скористатися трамваями, тролейбусами, автобусами, а також маршрутками для поїздок у різні частини міста.

Яка вартість проїду у Запоріжжі, читайте в нашому матеріалі.

Як платити за проїзд у Запоріжжі: види оплати

Відповідно до даних Запоріжелектротранс:

вартість проїду у Запоріжжі тролейбусом наразі становить 15 грн;

вартість проїду у Запоріжжі у трамваї – 15 грн;

вартість проїзду для студентів в автобусі, трамваї та тролейбусі становить 15 грн, а для учнів 7,50 грн.

Проїзд можна оплатити як готівкою, так і безконтактними способами через термінал-валідатор банківською карткою або пристроєм на телефоні з функцією NFC. Також доступна оплата через QR-код або мобільний додаток EasyPay.

Скільки коштує проїзд у Запоріжжі: вартість проїзних квитків

Можна також придбати місячний проїзний документ. Його вартість залежить від кількості поїздок, видів транспорту, на які купується квиток.

Вартість проїзних квитків на місяць:

Для одного виду транспорту (трамвай, тролейбус або автобус) місячний квиток коштує 900 грн, що розраховано на 60 поїздок на місяць.

Для двох видів транспорту (наприклад, трамвай та тролейбус або трамвай та автобус) місячний квиток коштує 1125 грн, що розраховано на 75 поїздок.

Якщо проїзний купується на всі три види транспорту: трамвай, тролейбус та автобус, то його вартість становить 1350 грн, розрахунок здійснюється на 90 поїздок, тобто по 30 поїздок на кожен вид транспорту.

Для студентів ціни нижчі:

на один вид транспорту — 450 грн,

на два види — 562,50 грн,

на три види — 675 грн.

Для учнів проїзні документи коштують аналогічно:

на один вид транспорту — 450 грн,

на два види — 562,50 грн,

на три види — 675 грн.

Вартість проїзду маршруткою у Запоріжжі

Відповідно до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 04.03.2025 №152 Про тариф на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) та пасажирського автомобільного транспорту (на автобусних маршрутах загального користування), вартість проїзду у транспорті у Запоріжжі зросла.

Ціни на проїзд у Запоріжжі в автобусах та маршрутках:

для комунальних автобусів — 15,00 грн;

для автобусів приватних перевізників — 17,00 грн;

на маршрутах №10, 36, 58, 96 — 18,00 грн за пасажира.

Тариф на перевезення пасажирів та багажу в міському електротранспорті (трамвай, тролейбус) встановлено на рівні 15,00 грн за поїздку. Вказані тарифи набули чинності з 10 березня 2025 року.

