Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Какими будут коммунальные платежи с 1 сентября: газ, свет, вода
Финансирование ВПЛ в августе: когда ожидать выплат
Казалась жизнерадостной: друг Наты Лайм рассказал о состоянии блогерши перед смертью
Объясняем
Объясняем
Марина Терюханова, редактор ленты
5 мин.

Бесплатный проезд для УБД: правила использования льгот на различные виды транспорта

безкоштовний проїзд для УБД
Фото: Pexels

По информации Министерства по делам ветеранов, участник боевых действий имеет право на бесплатный проезд как в пределах города, так и на междугородных маршрутах. Эта льгота закреплена законодательно и является одной из ключевых гарантий социальной защиты ветеранов. Впрочем, есть определенные ограничения по частоте использования бесплатного проезда.

Будет ли бесплатный проезд для УБД до конца 2025 года, читайте в нашем материале.

На какие виды транспорта предусмотрен бесплатный проезд для УБД

Льготы на бесплатный проезд для УБД зафиксированы в статье 12 Закона Украины О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.

Сейчас смотрят

В нем закреплено право на бесплатный проезд:

  • всеми видами городского пассажирского транспорта (трамвай, троллейбус, метро, автобус и т.д.);
  • автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;
  • железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;
  • автобусами пригородных и междугородных маршрутов (в том числе внутрирайонных, внутриобластных и межобластных) — независимо от расстояния и места проживания;

Пользование правом подтверждается удостоверением установленного образца. В случае внедрения электронного билета — он выдается ветеранам бесплатно.

Бесплатный проезд для УБД: как действует льгота на междугородное сообщение

В Минветеранов отмечают, что кроме ежедневного бесплатного пользования городским транспортом, участники боевых действий могут пользоваться льготными междугородними поездками.

Государство гарантирует им бесплатную поездку туда и обратно любым междугородним транспортом: поездом, автобусом, самолетом или водным путем, но раз в два года. В качестве альтернативы, раз в год можно воспользоваться 50% скидкой на такой маршрут (туда и обратно).

Бесплатный проезд для УБД: когда льгота не действует

Если участник боевых действий уже использовал бесплатную междугороднюю поездку в течение последних двух лет или воспользовался льготной скидкой за прошлый год, перевозчик может требовать полную оплату проезда.

Что делать, если отказали в предоставлении льготы

Однако иногда случаются случаи, когда участникам боевых действий отказывают в льготном перевозке. Является ли такой отказ законным и куда обращаться, рассказали эксперты юридического Гончаренко центра.

В случае отказа следует:

  • зафиксировать название и контактные данные перевозчика, имя водителя;
  • записать номер транспортного средства, время и маршрут поездки;
  • сохранить билет;
  • в случае обращения в суд позаботиться о наличии свидетелей отказа.

Следующий шаг — подача заявления в трех экземплярах:

  • в Национальную полицию;
  • в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность);
  • в орган местного самоуправления, где осуществляется маршрут.

К заявлению обязательно прилагается копия удостоверения УБД и копия проездного билета.

За отказ в бесплатном проезде предусмотрена административная ответственность согласно ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Безосновательный отказ влечет наложение штрафа на водителей или субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ветеран может добиться защиты своих прав в судебном порядке. Это позволяет не только наказать перевозчика, но и вернуть потраченные средства.

Читайте также
Льготы для детей участников боевых действий: перечень и что нужно знать
пільги для дітей учасників бойових дій

Источник: Минветеран

Связанные темы:

ветераниЛьготы
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь