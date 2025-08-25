Бесплатный проезд для УБД: правила использования льгот на различные виды транспорта
По информации Министерства по делам ветеранов, участник боевых действий имеет право на бесплатный проезд как в пределах города, так и на междугородных маршрутах. Эта льгота закреплена законодательно и является одной из ключевых гарантий социальной защиты ветеранов. Впрочем, есть определенные ограничения по частоте использования бесплатного проезда.
Будет ли бесплатный проезд для УБД до конца 2025 года, читайте в нашем материале.
На какие виды транспорта предусмотрен бесплатный проезд для УБД
Льготы на бесплатный проезд для УБД зафиксированы в статье 12 Закона Украины О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.
В нем закреплено право на бесплатный проезд:
- всеми видами городского пассажирского транспорта (трамвай, троллейбус, метро, автобус и т.д.);
- автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;
- железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;
- автобусами пригородных и междугородных маршрутов (в том числе внутрирайонных, внутриобластных и межобластных) — независимо от расстояния и места проживания;
Пользование правом подтверждается удостоверением установленного образца. В случае внедрения электронного билета — он выдается ветеранам бесплатно.
Бесплатный проезд для УБД: как действует льгота на междугородное сообщение
В Минветеранов отмечают, что кроме ежедневного бесплатного пользования городским транспортом, участники боевых действий могут пользоваться льготными междугородними поездками.
Государство гарантирует им бесплатную поездку туда и обратно любым междугородним транспортом: поездом, автобусом, самолетом или водным путем, но раз в два года. В качестве альтернативы, раз в год можно воспользоваться 50% скидкой на такой маршрут (туда и обратно).
Бесплатный проезд для УБД: когда льгота не действует
Если участник боевых действий уже использовал бесплатную междугороднюю поездку в течение последних двух лет или воспользовался льготной скидкой за прошлый год, перевозчик может требовать полную оплату проезда.
Что делать, если отказали в предоставлении льготы
Однако иногда случаются случаи, когда участникам боевых действий отказывают в льготном перевозке. Является ли такой отказ законным и куда обращаться, рассказали эксперты юридического Гончаренко центра.
В случае отказа следует:
- зафиксировать название и контактные данные перевозчика, имя водителя;
- записать номер транспортного средства, время и маршрут поездки;
- сохранить билет;
- в случае обращения в суд позаботиться о наличии свидетелей отказа.
Следующий шаг — подача заявления в трех экземплярах:
- в Национальную полицию;
- в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность);
- в орган местного самоуправления, где осуществляется маршрут.
К заявлению обязательно прилагается копия удостоверения УБД и копия проездного билета.
За отказ в бесплатном проезде предусмотрена административная ответственность согласно ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Безосновательный отказ влечет наложение штрафа на водителей или субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Ветеран может добиться защиты своих прав в судебном порядке. Это позволяет не только наказать перевозчика, но и вернуть потраченные средства.