Бесплатный проезд для УБД: правила использования льгот на различные виды транспорта

По информации Министерства по делам ветеранов, участник боевых действий имеет право на бесплатный проезд как в пределах города, так и на междугородных маршрутах. Эта льгота закреплена законодательно и является одной из ключевых гарантий социальной защиты ветеранов. Впрочем, есть определенные ограничения по частоте использования бесплатного проезда.

Будет ли бесплатный проезд для УБД до конца 2025 года, читайте в нашем материале.

На какие виды транспорта предусмотрен бесплатный проезд для УБД

Льготы на бесплатный проезд для УБД зафиксированы в статье 12 Закона Украины О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты.

В нем закреплено право на бесплатный проезд:

всеми видами городского пассажирского транспорта (трамвай, троллейбус, метро, автобус и т.д.);

автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности;

железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения;

автобусами пригородных и междугородных маршрутов (в том числе внутрирайонных, внутриобластных и межобластных) — независимо от расстояния и места проживания;

Пользование правом подтверждается удостоверением установленного образца. В случае внедрения электронного билета — он выдается ветеранам бесплатно.

Бесплатный проезд для УБД: как действует льгота на междугородное сообщение

В Минветеранов отмечают, что кроме ежедневного бесплатного пользования городским транспортом, участники боевых действий могут пользоваться льготными междугородними поездками.

Государство гарантирует им бесплатную поездку туда и обратно любым междугородним транспортом: поездом, автобусом, самолетом или водным путем, но раз в два года. В качестве альтернативы, раз в год можно воспользоваться 50% скидкой на такой маршрут (туда и обратно).

Бесплатный проезд для УБД: когда льгота не действует

Если участник боевых действий уже использовал бесплатную междугороднюю поездку в течение последних двух лет или воспользовался льготной скидкой за прошлый год, перевозчик может требовать полную оплату проезда.

Что делать, если отказали в предоставлении льготы

Однако иногда случаются случаи, когда участникам боевых действий отказывают в льготном перевозке. Является ли такой отказ законным и куда обращаться, рассказали эксперты юридического Гончаренко центра.

В случае отказа следует:

зафиксировать название и контактные данные перевозчика, имя водителя;

записать номер транспортного средства, время и маршрут поездки;

сохранить билет;

в случае обращения в суд позаботиться о наличии свидетелей отказа.

Следующий шаг — подача заявления в трех экземплярах:

в Национальную полицию;

в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность);

в орган местного самоуправления, где осуществляется маршрут.

К заявлению обязательно прилагается копия удостоверения УБД и копия проездного билета.

За отказ в бесплатном проезде предусмотрена административная ответственность согласно ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Безосновательный отказ влечет наложение штрафа на водителей или субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ветеран может добиться защиты своих прав в судебном порядке. Это позволяет не только наказать перевозчика, но и вернуть потраченные средства.

Источник : Минветеран

