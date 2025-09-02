Гибкий валютный курс не равен обязательной девальвации гривны.

Об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, в течение последних недель украинская валюта даже демонстрировала тенденцию к укреплению по отношению к доллару США.

Николайчук подчеркнул, что главная роль гибкого курса — служить амортизатором для экономики в случае внешних или внутренних шоков.

— Гибкость обменного курса и его возможность играть роль амортизатора различных шоков для экономики не связана именно с девальвацией. То есть гибкость не равна девальвации. Когда мы говорим о гибкости, мы говорим о возможности обменного курса двигаться в обе стороны, — пояснил он.

Курс гривны, по словам чиновника, стоит оценивать не только в соотношении к доллару США, но и относительно корзины валют ключевых торговых партнеров. Среди важных факторов — ослабление доллара против евро и других валют на мировых рынках.

НБУ продолжает придерживаться курсовой и монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели в 5%. При этом регулятор одновременно продает валюту для удовлетворения спроса и пополняет международные резервы благодаря международной помощи.

— Наша валютно-курсовая политика является частью общего монетарного инструментария, нацеленного на выполнение нашего мандата — приведение инфляции к цели 5% для достижения ценовой стабильности, — добавляет Николайчук.

Заместитель главы НБУ подчеркнул, что разговоры о преднамеренной девальвации гривны ради финансирования бюджета или балансирования торговли не соответствуют реальным подходам регулятора.

НБУ проводит интервенции как для покрытия спроса на валюту, так и для нужд оборонного сектора. Такие операции могут быть неритмичными, поэтому их общий объем не всегда отражает реальное состояние рынка.

