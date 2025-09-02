Гнучкий валютний курс не дорівнює обов’язковій девальвації гривні.

Про це заявив перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

Курс долара в Україні: що відомо

За його словами, упродовж останніх тижнів українська валюта навіть демонструвала тенденцію до зміцнення відносно долара США.

Зараз дивляться

Ніколайчук підкреслив, що головна роль гнучкого курсу – слугувати амортизатором для економіки у разі зовнішніх чи внутрішніх шоків.

– Гнучкість обмінного курсу і його можливість відігравати роль амортизатора різних шоків для економіки не пов’язана саме з девальвацією. Тобто гнучкість не дорівнює девальвації. Коли ми говоримо про гнучкість, ми говоримо про можливість обмінного курсу рухатися в обидва боки, – пояснив він.

Курс гривні, за словами чиновника, варто оцінювати не лише у співвідношенні до долара США, а й відносно кошика валют ключових торговельних партнерів. Серед важливих факторів — послаблення долара проти євро та інших валют на світових ринках.

НБУ продовжує дотримуватися курсової та монетарної політики, спрямованої на досягнення інфляційної цілі у 5%. При цьому регулятор одночасно продає валюту для задоволення попиту та поповнює міжнародні резерви завдяки міжнародній допомозі.

– Наша валютно-курсова політика є частиною загального монетарного інструментарію, націленого на виконання нашого мандату – приведення інфляції до цілі 5% для досягнення цінової стабільності, – додає Ніколайчук .

Заступник голови НБУ наголосив, що розмови про навмисну девальвацію гривні заради фінансування бюджету чи балансування торгівлі не відповідають реальним підходам регулятора.

НБУ проводить інтервенції як для покриття попиту на валюту, так і для потреб оборонного сектору. Такі операції можуть бути неритмічними, тому їх загальний обсяг не завжди відображає реальний стан ринку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.