Ситуация с международной поддержкой Украины на 2025 год выглядит относительно стабильной, однако на 2026–2027 годы сохраняется значительный разрыв в финансировании.

Об этом заявил первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью Интерфакс-Украина.

Украина имеет подтвержденное финансирование лишь трети потребностей: что известно

Согласно данным Национального банка Украины, на данный момент подтвержденные источники покрывают лишь около трети из необходимых $65 млрд.

По его словам, незащищенная часть составляет около двух третей суммы.

— По нашим оценкам, объем средств, не имеющих подтвержденных источников финансирования на 2026-2027 гг., в настоящее время составляет примерно две трети этой суммы. Есть разрыв в финансировании на следующий год и еще больший разрыв — на 2027 год, — сказал Николайчук.

По его мнению, в 2026 году потребность Украины во внешнем финансировании оценивается в $35 млрд, в 2027-м — $30 млрд. Эти расчеты не учитывают запас средств, который планируется создать в этом году за счет механизма ERA — использования замороженных российских активов.

Министр финансов Сергей Марченко ранее оценивал финансовый разрыв на 2026–2027 годы в $37 млрд. Он уточнил, что общая потребность в финансировании на 2026 год составляет $45 млрд, частично она будет покрыта запасом средств от текущего международного финансирования.

В рамках программы EFF МВФ определено, что финансирование от стран G7 по механизму ERA будет распределяться на три части: текущие потребности бюджета, предварительное покрытие дефицита следующего года и финансовый буфер на случай негативного сценария.

В частности, $8,4 млрд планируется использовать для покрытия дефицита в 2026–2027 годах, а еще $10,1 млрд — на создание подушки безопасности.

