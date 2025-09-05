В Украине размер пенсии каждого гражданина определяется индивидуально. На будущие выплаты влияют три ключевых фактора: продолжительность страхового стажа, размер официальной заработной платы и год выхода на заслуженный отдых. Чем дольше и легально работает человек, и чем выше его зарплата по сравнению со средней по стране, тем больше будут начисления.

Сколько будет пенсии при зарплате 50 000 гривен, читайте в нашем материале.

Как посчитать размер пенсии: формула расчета

Согласно закону Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, пенсия рассчитывается по формуле:

Сейчас смотрят

П = Зп × Кс,

где Зп — это индивидуальная расчетная зарплата, а Кс — коэффициент страхового стажа.

Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно не менее 32 лет стажа. В нашем примере используем 35 лет. Это дает коэффициент стажа 0,35 (35 × 12 ÷ 1200). Иными словами, человек получает 35% от своей расчетной базы.

Какой будет пенсия при зарплате 50 000 гривен: расчеты

В расчетах используют среднюю зарплату по стране за последние три года. Для 2025 года этот показатель составляет 15 057 грн. Также учитывается средняя зарплата в конкретный месяц — например, в августе 2025 года она равнялась 20 455 грн.

Именно этот показатель нужен, чтобы определить индивидуальный коэффициент зарплаты.

Если человек официально получает 50 000 грн, то его зарплата более чем в два раза превышает среднюю по стране.

Кз = 50 000 ÷ 20 455,65 ≈ 2,44

Этот коэффициент показывает, во сколько раз ваши доходы выше средних. Но важный нюанс: чтобы он учитывался в таком виде, зарплата должна быть стабильно выше средней в течение всей трудовой жизни. Если же в определенные годы вы получали значительно меньше, средний коэффициент будет ниже.

Умножаем среднюю зарплату за три года (15 057 грн) на коэффициент зарплаты (2,44). В результате получаем расчетную зарплату 36 768 грн.

Зп = 15 057,09 × 2,44 = 36 768,3 грн

Чтобы посчитать, какую пенсию будет получать человек с зарплатой 50 000 гривен, берем коэффициент стажа (0,35) и применяем его:

П= 36 768 × 0,35 = 12 868 грн.

Итак, пенсия при зарплате 50 000 составит 12 868 грн.

Если зарплата не всегда была высокой

Если же в среднем зарплата превышала среднюю по стране не в 2,44 раза, а, например, ровно в два раза, то и пенсия будет ниже.

П = 15 057,09 × 2 × 0,35 = 10 540 грн

В таком случае она составит около 10 540 грн.

Итак, размер пенсии при зарплате 50 000 гривен зависит не только от сегодняшнего уровня дохода, но и от того, насколько стабильно человек получал высокие зарплаты на протяжении всей трудовой жизни, а также от года выхода на пенсию и стажа.

При доходе 50 тысяч гривен пенсия может колебаться от 10 до 13 тысяч гривен. При этом рост средней зарплаты по стране в последующие годы также повлияет на расчетную базу. Чем выше будет этот показатель, тем больше шансов получить более крупные пенсионные выплаты.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.