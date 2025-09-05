В Україні розмір пенсії кожного громадянина визначається індивідуально. На майбутні виплати впливають три ключові фактори: тривалість страхового стажу, розмір офіційної заробітної плати та рік виходу на заслужений відпочинок. Чим довше і легально працює людина, і чим вища її зарплата порівняно із середньою по країні, тим більшими будуть нарахування.

Скільки буде пенсії при зарплаті 50 000 гривень, читайте в нашому матеріалі.

Як порахувати розмір пенсії: формула розрахунку

Згідно із законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсія обчислюється за формулою:

П = Зп × Кс,

де Зп — це індивідуальна розрахункова зарплата, а Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Для виходу на пенсію у 60 років у 2025 році потрібно щонайменше 32 роки стажу. У нашому прикладі використаємо 35 років. Це дає коефіцієнт стажу 0,35 (35 × 12 ÷ 1200). Інакше кажучи, людина отримує 35% від своєї розрахункової бази.

Якою буде пенсія при зарплаті 50 000 гривень: розрахунки

У розрахунках використовують середню зарплату по країні за останні три роки. Для 2025 року цей показник становить 15 057 грн. Також враховується середня зарплата в конкретний місяць — наприклад, у серпні 2025 року вона дорівнювала 20 455 грн.

Саме цей показник потрібен, щоб визначити індивідуальний коефіцієнт зарплати.

Якщо людина офіційно отримує 50 000 грн, то її зарплата більш ніж удвічі перевищує середню по країні.

Кз = 50 000 ÷ 20 455,65 ≈ 2,44

Цей коефіцієнт показує, у скільки разів ваші доходи вищі за середні. Але важливий нюанс, щоб він враховувався у такому вигляді, зарплата має бути стабільно вищою за середню протягом усього трудового життя. Якщо ж у певні роки ви отримували значно менше, середній коефіцієнт буде нижчим.

Перемножуємо середню зарплату за три роки (15 057 грн) на коефіцієнт зарплати (2,44). У результаті отримуємо розрахункову зарплату 36 768 грн.

Зп = 15 057,09 × 2,44 = 36 768,3 грн

Щоб порахувати, яку пенсію отримуватиме людина із зарплатою 50 000 гривень, беремо коефіцієнт стажу (0,35) і застосовуємо його:

П= 36 768 × 0,35 = 12 868 грн.

Отже, пенсія при зарплаті 50 000 становитиме 12 868 грн.

Якщо зарплата не завжди була високою

Якщо ж у середньому зарплата перевищувала середню по країні не у 2,44 раза, а, наприклад, рівно у два рази, то й пенсія буде нижчою.

П = 15 057,09 × 2 × 0,35 = 10 540 грн

У такому випадку вона становитиме близько 10 540 грн.

Отже, розмір пенсії при зарплаті 50 000 гривень залежить не лише від сьогоднішнього рівня доходу, а й від того, наскільки стабільно людина отримувала високі зарплати протягом усього трудового життя, а також року виходу на пенсію і стажу.

При доході 50 тисяч гривень пенсія може коливатися від 10 до 13 тисяч гривень. При цьому зростання середньої зарплати по країні у наступні роки також вплине на розрахункову базу. Чим вищим буде цей показник, тим більше шансів отримати більші пенсійні виплати.

