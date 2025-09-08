Министр энергетики США Крис Райт заявил, что страны Европы должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Америка усилила санкции против Москвы.

Об этом пишет британское издание Financial Times.

ЕС должен отказаться от российской нефти

Крис Райт подчеркнул, что покупка Европой российских энергоресурсов финансирует военную машину Владимира Путина.

По словам министра энергетики, Европа должна покупать американский сжиженный газ, бензин и другие продукты, чтобы выполнить условия торгового соглашения между США и ЕС.

Торговое соглашение между США и ЕС предусматривает закупку странами Европы энергоресурсов на сумму $750 млрд до конца 2028 года.

— Если бы европейцы поставили точку и сказали: Мы не будем покупать российский газ, мы не будем покупать российскую нефть. Стали бы США более агрессивно подходить к санкциям? Безусловно, – сказал Крис Райт.

По его словам, покупать у Америки энергоносители экономически выгодно для Европы, ведь США не только надежный поставщик, но и союзник.

— Большой целью администрации Трампа и ЕС является прекращение войны между Россией и Украиной. Россия финансирует свою военную машину за счет экспорта нефти и природного газа, и если вы прекратите их покупку в Европе, это уменьшит их доходы, — говорит Крис Райт.

Брюссель давит на Вашингтон, чтобы тот ввел более жесткие экономические санкции против России. Москва не соглашается на прекращение огня и мирное соглашение. Но и президент Дональд Трамп не спешит с дополнительными санкциями.

По данным аналитического центра Ember, в 2024 году российский газ составлял 14% общего импорта ископаемого топлива в ЕС. До полномасштабного вторжения эта доля составляла примерно две пятых.

Однако это на 18% больше, чем в 2023 году, главным образом из-за увеличения поставок российского сжиженного газа.

В настоящее время Брюссель разрабатывает правовые нормы для постепенного отказа от российской нефти и газа к 2028 году. Этому плану противостоят Венгрия и Словакия, ведь они все еще покупают более дешевый трубопроводный газ из России.

В среду Крис Райт должен встретиться с комиссаром ЕС по вопросам энергетики Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить отказ от российских энергоносителей и планы по закупке энергетических продуктов США на сумму 250 млрд долларов в год.

В августе сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность введения вторичных санкций, чтобы помешать третьим странам помогать России обходить санкции.

Бывший вице-президент США Майк Пенс считает, что вторичные санкции против России буквально разрушат ее экономику.

