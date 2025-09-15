В Верховную Раду внесен проект бюджета на 2026 год
Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду проект закона №14000 о государственном бюджете на следующий год.
Проект бюджета-2026 внесен в Верховную Раду
В настоящее время текст документа отсутствует на сайте Рады, но указано, что он уже передан на рассмотрение руководству.
15 сентября премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство утвердило проект государственного бюджета на 2026 год.
Общие расходы проекта бюджета составят 4,8 трлн грн, что на 415 млрд грн больше, чем в 2025 году.
Доходы ожидаются на уровне 2,826 трлн грн — на 446,8 млрд грн больше, чем в этом году.
Прогнозируемый дефицит определен на уровне до 18,4% ВВП, тогда как потребность во внешнем финансировании достигнет 2 трлн 79 млрд грн.
В проекте бюджета на 2026 год заложено финансирование сектора обороны в размере 2,8 трлн грн. Это на 168,6 млрд грн больше, чем предусматривалось в 2025 году.
На производство вооружения предусмотрено не менее 44,3 млрд грн. Эти средства планируют направить на украинские боеприпасы, ракеты, системы противоракетной обороны, а также на авиационную и бронетанковую технику.
Среди статей бюджета также предусмотрено:
- образование — 265,4 млрд грн (на 66,5 млрд грн больше, чем в прошлом году);
- наука — 19,9 млрд грн (на 5,4 млрд грн больше, чем в прошлом году);
- здравоохранение — 258 млрд грн (на 38 млрд грн больше, чем в прошлом году);
- социальная сфера — 467,1 млрд грн (на 45,3 млрд грн больше, чем в прошлом году);
- поддержка ветеранов и их интеграция в общество — 17,9 млрд грн (на 6,1 млрд грн больше, чем в прошлом году);
- поддержка бизнеса — 41,5 млрд грн;
- агропромышленный комплекс — 13,1 млрд грн (на 3,5 млрд грн больше, чем в прошлом году);
- культура — 15,8 млрд грн (на 4,7 млрд грн больше, чем в прошлом году).