Кабінет міністрів України направив до Верховної Ради проєкт закону №14000 про державний бюджет на наступний рік.

Проєкт бюджету-2026 внесено до Верховної Ради

Нині текст документу відсутній на сайті Ради, але вказано, що він уже переданий на розгляд керівництву.

15 вересня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік.

Зараз дивляться

Загальні видатки проєкту бюджета становитимуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у 2025 році.

Доходи очікуються на рівні 2,826 трлн грн – на 446,8 млрд грн більше, ніж цьогоріч.

Прогнозований дефіцит визначено на рівні до 18,4% ВВП, тоді як потреба у зовнішньому фінансуванні сягне 2 трлн 79 млрд грн.

У проєкті бюджету на 2026 рік закладено фінансування сектору оборони в розмірі 2,8 трлн грн. Це на 168,6 млрд грн більше, ніж передбачалося у 2025 році.

На виробництво озброєння передбачено щонайменше 44,3 млрд грн. Ці кошти планують спрямувати на українські боєприпаси, ракети, системи протиракетної оборони, а також на авіаційну та бронетанкову техніку.

Серед статей бюджету також передбачено:

освіта – 265,4 млрд грн (на 66,5 млрд грн більше, ніж торік);

наука – 19,9 млрд грн (на 5,4 млрд грн більше, ніж торік);

охорона здоров’я – 258 млрд грн (на 38 млрд грн більше, ніж торік);

соціальна сфера – 467,1 млрд грн (на 45,3 млрд грн більше, ніж торік);

підтримка ветеранів та їх інтеграція в суспільство – 17,9 млрд грн (на 6,1 млрд грн більше, ніж торік);

підтримка бізнесу – 41,5 млрд грн;

агропромисловий комплекс – 13,1 млрд грн (на 3,5 млрд грн більше, ніж торік);

культура – 15,8 млрд грн (на 4,7 млрд грн більше, ніж торік).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.