До Верховної Ради внесено проєкт бюджету на 2026 рік
Кабінет міністрів України направив до Верховної Ради проєкт закону №14000 про державний бюджет на наступний рік.
Проєкт бюджету-2026 внесено до Верховної Ради
Нині текст документу відсутній на сайті Ради, але вказано, що він уже переданий на розгляд керівництву.
15 вересня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік.
Загальні видатки проєкту бюджета становитимуть 4,8 трлн грн, що на 415 млрд грн більше, ніж у 2025 році.
Доходи очікуються на рівні 2,826 трлн грн – на 446,8 млрд грн більше, ніж цьогоріч.
Прогнозований дефіцит визначено на рівні до 18,4% ВВП, тоді як потреба у зовнішньому фінансуванні сягне 2 трлн 79 млрд грн.
У проєкті бюджету на 2026 рік закладено фінансування сектору оборони в розмірі 2,8 трлн грн. Це на 168,6 млрд грн більше, ніж передбачалося у 2025 році.
На виробництво озброєння передбачено щонайменше 44,3 млрд грн. Ці кошти планують спрямувати на українські боєприпаси, ракети, системи протиракетної оборони, а також на авіаційну та бронетанкову техніку.
Серед статей бюджету також передбачено:
- освіта – 265,4 млрд грн (на 66,5 млрд грн більше, ніж торік);
- наука – 19,9 млрд грн (на 5,4 млрд грн більше, ніж торік);
- охорона здоров’я – 258 млрд грн (на 38 млрд грн більше, ніж торік);
- соціальна сфера – 467,1 млрд грн (на 45,3 млрд грн більше, ніж торік);
- підтримка ветеранів та їх інтеграція в суспільство – 17,9 млрд грн (на 6,1 млрд грн більше, ніж торік);
- підтримка бізнесу – 41,5 млрд грн;
- агропромисловий комплекс – 13,1 млрд грн (на 3,5 млрд грн більше, ніж торік);
- культура – 15,8 млрд грн (на 4,7 млрд грн більше, ніж торік).