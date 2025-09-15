Американська делегація відвідала Бирзулівський ГЗК (гірничо-збагачувальний комбінат) та Лікарівське родовище (титанових і цирконієвих руд) – перспективні майданчики в портфелі проєктів Інвестиційного фонду відбудови України.

Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв.

Візит делегації США на українські родовища

Так, американська делегація U.S. International Development Finance Corporation та українські урядовці відвідали Кіровоградщину, щоб оглянути та оцінити інвестиційні можливості регіону.

За словами Олексія Соболєва, на Лікарівському родовищі видобувають титанові руди та на майбутнє планується видобуток цирконієвих руд.

Є й потенційні поклади гафнію – одного з рідкісноземельних металів, який використовують у ядерній енергетиці, аерокосмічній галузі тощо, наголосив Олексій Соболєв.

– Україна також – один із ключових постачальників титану у світі, що застосовується в оборонній, авіакосмічній та високотехнологічній промисловості. І має величезний попит як у США, так і країнах Європи та Латинської Америки, – сказав міністр економіки.

За його словами, такі відвідини родовищ важливі, адже допомагають оцінити потенціал на місцях, врахувати усі аспекти майбутніх інвестицій – для економічного розвитку, екології та майбутнього розвитку громад.

Також під час поїздки обговорили з головою Кіровоградської ОВА Андрієм Райковичем та представниками місцевої влади важливі питання у сфері користування надрами, водних ресурсів, лісів і природних територій.

Нагадаємо, що 13 травня Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди щодо копалин.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США, що передбачає створення інвестиційного фонду. Контроль над ресурсами залишається за Україною.

