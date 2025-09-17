Кабинет министров принял решение о единовременной дополнительной выплате в размере 2 тыс. грн для внутренне перемещенных лиц, которые непрерывно работали в течение шести месяцев.

Об этом сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Правительство предоставит помощь переселенцам

— Поддержка трудоустройства ВПЛ. Правительство предоставит дополнительную единовременную выплату 2 000 грн к помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, которые непрерывно работали в течение шестимесячного периода, — сказала Свириденко по итогам заседания правительства в среду, 17 сентября.

Кроме этого, Кабмин принял решение об обеспечении переселенцев из числа получателей льгот или жилищных субсидий, которые не получили финансовую помощь от международных организаций.

Речь идет, в частности, о жителях прифронтовых регионов, которые теперь будут иметь возможность приобрести твердое топливо для отопительного сезона.

— Средний размер выплат достигнет 8 тыс. грн. На дополнительную поддержку смогут рассчитывать 32 тыс. домохозяйств. Выплаты осуществит ПФУ после завершения выплат международными организациями в ноябре-декабре, — отметила премьер.

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что в порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам внесены изменения.

Они предусматривают так называемую седьмую дополнительную выплату для тех ВПЛ, которые после получения помощи на шестимесячный период продолжали работать или иметь доход как физические лица-предприниматели.

Это также касается тех, кто после перемещения трудоустроился или зарегистрировался как ФЛП и непрерывно работал до окончания определенного периода.

В Министерстве социальной политики подчеркнули, что главная цель программы заключается в стимулировании трудоустройства и самозанятости переселенцев трудоспособного возраста, а также в поддержании стабильного дохода их семей.

