Кабінет міністрів ухвалив рішення про одноразову додаткову виплату у розмірі 2 тис. грн для внутрішньо переміщених осіб, які безперервно працювали протягом шести місяців.

Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Уряд надасть допомогу переселенцям

– Підтримка працевлаштування ВПО. Уряд надасть додаткову одноразову виплату 2 000 грн до допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду, – сказала Свириденко за підсумками засідання уряду в середу, 17 вересня.

Крім цього, Кабмін ухвалив рішення щодо забезпечення переселенців із числа отримувачів пільг або житлових субсидій, які не отримали фінансову допомогу від міжнародних організацій.

Йдеться зокрема про мешканців прифронтових регіонів, які тепер матимуть можливість придбати тверде паливо для опалювального сезону.

– Середній розмір виплат сягатиме 8 тис. грн. На додаткову підтримку зможуть розраховувати 32 тис. домогосподарств. Виплати здійснить ПФУ після завершення виплат міжнародними організаціями у листопаді-грудні, – зазначила прем’єр.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що до порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам внесли зміни.

Вони передбачають так звану сьому додаткову виплату для тих ВПО, які після отримання допомоги на шестимісячний період продовжували працювати або мати дохід як фізичні особи-підприємці.

Це також стосується тих, хто після переміщення працевлаштувався чи зареєструвався як ФОП і безперервно працював до завершення визначеного періоду.

У Міністерстві соціальної політики наголосили, що головна мета програми полягає у стимулюванні працевлаштування та самозайнятості переселенців працездатного віку, а також у підтримці стабільного доходу їхніх сімей.

