Кабинет министров Украины инициирует изменение формата государственной поддержки малообеспеченных семей. С 1 января 2026 года социальная помощь для этой категории населения должна быть трансформирована в базовую социальную помощь.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин предлагает ввести базовую соцпомощь

Он отметил, что во время заседания Кабмина в среду был принят проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи.

Сейчас смотрят

Документ предусматривает, что с начала 2026 года государственная социальная помощь малообеспеченным семьям будет трансформирована в базовую социальную помощь, а также объединены отдельные виды государственных выплат.

Правительство планирует, что базовая социальная помощь станет ключевым инструментом поддержки наиболее уязвимых категорий населения, направленным на преодоление бедности и реагирование на сложные жизненные обстоятельства.

Согласно проекту, размер базовой соцпомощи будет определяться как разница между суммарной базовой величиной для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

При этом базовая величина для семьи предлагается на уровне 100% для первого члена семьи (уполномоченного представителя) и 70% — для каждого следующего члена семьи, что учитывается при расчете пособия.

— Для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины предлагается определять на уровне 100 процентов такой базовой величины, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров направил в Верховную Раду проект закона №14000 о государственном бюджете на следующий год.

На социальную сферу предусмотрено 467,1 млрд грн, что на 45,3 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.