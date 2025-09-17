Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличных оборота монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Монеты номиналом 10 копеек будут изъяты из оборота

— Учитывая значительную долю монет номиналом 10 копеек в обращении и снижение спроса на них со стороны банков и торговой сети, решение об их постепенном изъятии сократит расходы государства и участников наличного обращения на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет, — пояснили в НБУ.

В Нацбанке также подчеркнули, что эти разменные монеты остаются законным платежным средством: торговые сети, предприятия сферы услуг и банки и в дальнейшем будут принимать их для расчетов и проведения операций.

Гражданам не нужно специально сдавать или обменивать такие монеты.

Однако после попадания в банки они больше не будут возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего пересчета и утилизации.

Сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд разменных монет:

1,4 млрд – номиналом 50 копеек;

4,1 млрд – номиналом 10 копеек.

Эти монеты составляют 27,4% от общего количества.

НБУ напомнил, что ежегодно обеспечивает обращение разменных монет и подкрепляет банки, сферу торговли и услуг необходимыми объемами.

В частности, в 2025 году планируется выпуск 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, спрос на которые остается стабильным, особенно в торговле.

— Монеты номиналом 10 копеек перестали играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги, — утверждает НБУ.

Начиная с 1 октября 2025 года, в случае отсутствия монет номиналом 10 копеек в торговой сети или сфере услуг, будут применяться правила округления общей суммы в чеке.

Аналогичные правила уже действовали при изъятии из обращения монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Согласно им, сумма, заканчивающаяся от 1 до 24 копеек, округляется в сторону уменьшения до целых гривен; от 25 до 74 копеек – в сторону 50 копеек; от 51 до 74 копеек – в сторону увеличения до целых гривен.

При безналичных расчетах округление не будет производиться.

— Как показывает предыдущий опыт использования правил округления в Украине, это не оказывает существенного влияния на инфляцию, поскольку речь идет об округлении суммы всех товаров в чеке, а не цен индивидуальных товаров, — отметил Нацбанк.

Соответствующие нормы предусмотрены постановлением правления НБУ от 8 сентября №115.

